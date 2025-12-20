Varese News

Bambini

Storie di viaggi, disegni di pace e concerti prima di Natale nelle scuole di Castronno

Uno spettacolo teatrale, la premiazione di un concorso e il debutto del corio della scuola hanno accompagnato gli studenti di Castronno alle vacanze natalizie

eventi scuole castronno prima di natale

Tanti applausi e grande soddisfazione per il debutto del coro scolastico dell’Istituto comprensivo De Amicis di Castronno che si è isibito nelle serate di martedì 16  e mercoledì 17 rispettivamente nelle chiese parrocchiali di Caronno Varesino e di Castronno.

Galleria fotografica

Il debutto del coro scolastico di Castronno, lo spettacolo e i disegni di pace degli studenti 4 di 21
eventi scuole castronno prima di natale
eventi scuole castronno prima di natale
eventi scuole castronno prima di natale
eventi scuole castronno prima di natale

I concerti del coro –  diretto dall’insegnante Elisa Carù che ha cominciato l’attività ad ottobre grazie anche al sostegno delle amministrazioni comunali di Castronno e Caronno Varesino – sono stati solo i primi due eventi di una settimana speciale, l’ultima prima delle vacanze natalizie. 

Pelle d’oca

Altro momento di grande partecipazione e intenso significato, proposto venerdì 19 dicembre, grazie al sostegno del Comitato genitori, è stata la messa in scena nell’atrio della scuola dello spettacolo Pelle d’oca, a cura della compagnia Airone De Falco (la stessa che lo scorso anno ha proposto ai ragazzi di Castroono lo spettacolo Storia di un no).

eventi scuole castronno prima di natale

Pelle d’oca racconta di due oche: un fratello e una sorella. Per la minore è arrivata la stagione delle migrazioni. Il fratellone, a suo tempo, ha già viaggiato. Come preparare la piccola al grande volo e poi lasciarla andare? Lo spettacolo parla del viaggio di disperati, rifugiati, profughi, di uomini che non potevano più restare là dove si trovavano.

Un tema attuale e complesso, proposto ai ragazzi raccontando al storia del volo coraggioso compiuto da milioni di oche selvatiche alla ricerca di un luogo dove trovare ristoro da fame e da sete e vivere finalmente in pace.

eventi scuole castronno prima di natale

Il concorso Peace Poster

Proprio al teama della Pace è dedicato il concorso “Peace poster 2025-26 Uniti come una sola cosa”, in collaborazione con i Lions International. 
Gli studenti di Castronno hano rielaborato il tema con disegni originali e coloratissimi. Alcuni di questi sono stati premiati dal presidente Denis Zambon e dal supervisore Angelo Travetti del Club Lions Varese Europa.

Anche questa iniziativa, così come lo spettacolo e i concerti, sono stati sostenuti dal Comitato genitori di Castronno, sia nella fase organizzativa che nell’offrire ai ragazzi una merenda durante gli eventi.

Leggi anche

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 20 Dicembre 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Il debutto del coro scolastico di Castronno, lo spettacolo e i disegni di pace degli studenti 4 di 21
eventi scuole castronno prima di natale
eventi scuole castronno prima di natale
eventi scuole castronno prima di natale
eventi scuole castronno prima di natale

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.