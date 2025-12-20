Storie di viaggi, disegni di pace e concerti prima di Natale nelle scuole di Castronno

Tanti applausi e grande soddisfazione per il debutto del coro scolastico dell’Istituto comprensivo De Amicis di Castronno che si è isibito nelle serate di martedì 16 e mercoledì 17 rispettivamente nelle chiese parrocchiali di Caronno Varesino e di Castronno.

Galleria fotografica Il debutto del coro scolastico di Castronno, lo spettacolo e i disegni di pace degli studenti 4 di 21

I concerti del coro – diretto dall’insegnante Elisa Carù che ha cominciato l’attività ad ottobre grazie anche al sostegno delle amministrazioni comunali di Castronno e Caronno Varesino – sono stati solo i primi due eventi di una settimana speciale, l’ultima prima delle vacanze natalizie.

Pelle d’oca

Altro momento di grande partecipazione e intenso significato, proposto venerdì 19 dicembre, grazie al sostegno del Comitato genitori, è stata la messa in scena nell’atrio della scuola dello spettacolo Pelle d’oca, a cura della compagnia Airone De Falco (la stessa che lo scorso anno ha proposto ai ragazzi di Castroono lo spettacolo Storia di un no).

Pelle d’oca racconta di due oche: un fratello e una sorella. Per la minore è arrivata la stagione delle migrazioni. Il fratellone, a suo tempo, ha già viaggiato. Come preparare la piccola al grande volo e poi lasciarla andare? Lo spettacolo parla del viaggio di disperati, rifugiati, profughi, di uomini che non potevano più restare là dove si trovavano.

Un tema attuale e complesso, proposto ai ragazzi raccontando al storia del volo coraggioso compiuto da milioni di oche selvatiche alla ricerca di un luogo dove trovare ristoro da fame e da sete e vivere finalmente in pace.

Il concorso Peace Poster

Proprio al teama della Pace è dedicato il concorso “Peace poster 2025-26 Uniti come una sola cosa”, in collaborazione con i Lions International.

Gli studenti di Castronno hano rielaborato il tema con disegni originali e coloratissimi. Alcuni di questi sono stati premiati dal presidente Denis Zambon e dal supervisore Angelo Travetti del Club Lions Varese Europa.

Anche questa iniziativa, così come lo spettacolo e i concerti, sono stati sostenuti dal Comitato genitori di Castronno, sia nella fase organizzativa che nell’offrire ai ragazzi una merenda durante gli eventi.