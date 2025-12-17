Varese News

Torna la Tombolata di Natale che sostiene l’Enpa di Saronno

Una serata divertente da trascorrere in compagnia per  sostenere le attività dell'Enpa, che si impegna da anni nella tutela degli animali e nella promozione della loro protezione

Torna a Saronno la Tombolata di Natale a sostegno della sezione cittadina dell’Enpa. L’appuntamento è per sabato 20 dicembre alle 20,30 all’Auditorium Aldo Moro.

L’evento è aperto a tutti, ma è necessaria la prenotazione entro mercoledì 17 dicembre. Per riservare il proprio posto, è possibile contattare l’associazione tramite WhatsApp al numero 331 7414284. 

17 Dicembre 2025
