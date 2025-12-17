Torna la Tombolata di Natale che sostiene l’Enpa di Saronno
Una serata divertente da trascorrere in compagnia per sostenere le attività dell'Enpa, che si impegna da anni nella tutela degli animali e nella promozione della loro protezione
Torna a Saronno la Tombolata di Natale a sostegno della sezione cittadina dell’Enpa. L’appuntamento è per sabato 20 dicembre alle 20,30 all’Auditorium Aldo Moro.
L’evento è aperto a tutti, ma è necessaria la prenotazione entro mercoledì 17 dicembre. Per riservare il proprio posto, è possibile contattare l’associazione tramite WhatsApp al numero 331 7414284.
