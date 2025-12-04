Varese News

Trasferiti in via Rossi il Dipartimento e l’area distrettuale veterinaria di Varese

Lo sportello al pubblico, prima in via Osoppo, è ora attivo al piano terra del Padiglione Monteggia

Dopo il completamento dei lavori di ristrutturazione, il Dipartimento e l’Area Distrettuale Veterinaria di Varese sono stati trasferiti al padiglione Monteggia, dove già operano altri servizi dell’Agenzia e che si trova all’interno della sede principale in via O. Rossi a Varese.

Lo sportello al pubblico, prima in via Osoppo, è dunque ora attivo al piano terra del Padiglione Monteggia con i seguenti orari: lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e mercoledì dalle 14.00 alle 16.00.

Il servizio è contattabile telefonicamente 0332.333681 – 0332.240560 e via mail veterinarivarese@ats-insubria.it.

Lo sportello si occupa di tutte le pratiche legate ai propri animali domestici e da allevamento. Inoltre, la prenotazione di prestazioni veterinarie potrà essere effettuata online sul sito ats-insubria.it tramite il portale CUP veterinario che eroga le seguenti prestazioni: passaporto per animali da compagnia, certificato per l’esportazione di cani e gatti al seguito di viaggiatori e iscrizioni in anagrafe degli animali d’affezione e/o passaggio di proprietà e/o dichiarazione di decesso.

Gli operatori forniscono anche informazioni sulle modalità di apertura di codici aziendali, vaccinazioni obbligatorie, modalità di segnalazioni/esposti e quant’altro di interesse veterinario.

Per qualsiasi informazione o chiarimento, i cittadini possono quindi rivolgersi direttamente allo sportello negli orari di apertura o contattare gli uffici telefonicamente e via email.

Pubblicato il 04 Dicembre 2025
