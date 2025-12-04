Trasferiti in via Rossi il Dipartimento e l’area distrettuale veterinaria di Varese
Lo sportello al pubblico, prima in via Osoppo, è ora attivo al piano terra del Padiglione Monteggia
Dopo il completamento dei lavori di ristrutturazione, il Dipartimento e l’Area Distrettuale Veterinaria di Varese sono stati trasferiti al padiglione Monteggia, dove già operano altri servizi dell’Agenzia e che si trova all’interno della sede principale in via O. Rossi a Varese.
Lo sportello al pubblico, prima in via Osoppo, è dunque ora attivo al piano terra del Padiglione Monteggia con i seguenti orari: lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e mercoledì dalle 14.00 alle 16.00.
Il servizio è contattabile telefonicamente 0332.333681 – 0332.240560 e via mail veterinarivarese@ats-insubria.it.
Lo sportello si occupa di tutte le pratiche legate ai propri animali domestici e da allevamento. Inoltre, la prenotazione di prestazioni veterinarie potrà essere effettuata online sul sito ats-insubria.it tramite il portale CUP veterinario che eroga le seguenti prestazioni: passaporto per animali da compagnia, certificato per l’esportazione di cani e gatti al seguito di viaggiatori e iscrizioni in anagrafe degli animali d’affezione e/o passaggio di proprietà e/o dichiarazione di decesso.
Gli operatori forniscono anche informazioni sulle modalità di apertura di codici aziendali, vaccinazioni obbligatorie, modalità di segnalazioni/esposti e quant’altro di interesse veterinario.
Per qualsiasi informazione o chiarimento, i cittadini possono quindi rivolgersi direttamente allo sportello negli orari di apertura o contattare gli uffici telefonicamente e via email.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Felice su Urbanistica e PGT, nuovo scontro tra Police e la Maggioranza sul nuovo supermercato a Cassano Magnago
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.