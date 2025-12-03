Un anno di azioni di contrasto all’abbandono dei rifiuti: 15 le sanzioni emesse a Gazzada Schianno

Nel corso del 2025, la Polizia Locale di Gazzada Schianno ha intensificato le proprie attività di controllo sul territorio, portando a importanti risultati nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti e l’inquinamento ambientale. Come parte di un progetto mirato in collaborazione con l’Amministrazione comunale, che si è sempre dimostrata attenta alla tutela dell’ambiente, gli agenti locali hanno lavorato senza sosta per individuare i responsabili di atti illeciti legati alla gestione dei rifiuti.

L’approccio adottato ha visto un incremento della presenza sul territorio, con l’impiego di moderne tecnologie di videosorveglianza, tra cui impianti di videosorveglianza fissa e mobile, che hanno contribuito a garantire una maggiore efficacia nei controlli. Grazie all’uso di questi strumenti, è stato possibile ottenere riscontri concreti, culminando in 15 sanzioni amministrative e l’individuazione di altrettanti responsabili di atti di abbandono illecito dei rifiuti.

Un altro aspetto fondamentale che ha favorito questi risultati è stato l’inserimento di un nuovo agente di polizia locale, che ha potenziato l’efficienza del servizio, e la revisione del regolamento di gestione dei rifiuti. Quest’ultimo ha introdotto una nuova sanzione amministrativa specifica per l’errato utilizzo dei “cestini stradali”, come il conferimento di rifiuti domestici, l’uso di materiali non corretti e l’esposizione non conforme dei rifiuti.

Il Sindaco di Gazzada Schianno, Stefano Frattini, ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti, sottolineando l’importanza della collaborazione da parte di tutta la cittadinanza nella protezione dell’ambiente. «Siamo molto soddisfatti dell’opera svolta dai nostri agenti – ha affermato il Sindaco – e vogliamo ricordare a tutta la cittadinanza l’importanza di collaborare e rispettare le norme per la tutela dell’ambiente e del territorio».

Questi risultati evidenziano non solo l’efficacia delle politiche di prevenzione e controllo, ma anche l’importanza di un’azione integrata tra amministrazione locale e cittadini per mantenere il territorio pulito e rispettoso dell’ambiente.