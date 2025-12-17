Un convegno all’università dell’Insubria per presentare il lavoro di tecnico della prevenzione
Nel corso di orientamento è stato messo in luce il ruolo a tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente
Si è svolto nell’aula magna di Sant’Abbondio a Como l’incontro di orientamento dedicato al corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro dell’Università dell’Insubria, finalizzato a presentare una figura professionale sempre più centrale nel sistema della prevenzione.
Dopo i saluti istituzionali di Daniela Dalla Gasperina, delegata della rettrice alla Didattica, e di Giuseppe Catanoso, direttore sanitario di Ats Insubria, è stato illustrato il percorso formativo del corso triennale, a numero programmato e abilitante alla professione sanitaria. Il presidente del corso, Andrea Spinazzè, ha sottolineato l’elevata richiesta occupazionale e la natura trasversale del tecnico della prevenzione, attivo nei campi della salute, della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale.
La formazione integra basi scientifiche, didattica professionalizzante, attività di laboratorio e tirocini presso enti pubblici e realtà private. Ampio spazio è stato dedicato agli sbocchi professionali: Servizio sanitario nazionale, Ats, Arpa, Inail, aziende, consulenza e libera professione, con un ruolo strategico nel supporto alle imprese e nei servizi pubblici di vigilanza.
All’incontro hanno partecipato istituzioni, ordini professionali, enti e aziende del settore. L’iniziativa ha confermato il valore del corso dell’Insubria come percorso solido e strettamente connesso al mondo del lavoro, in grado di formare professionisti fondamentali per la tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente.
