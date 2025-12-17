Varese News

Università

Un convegno all’università dell’Insubria per presentare il lavoro di tecnico della prevenzione

Nel corso di orientamento è stato messo in luce il ruolo a tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente

convegno sant'abbondio

Si è svolto nell’aula magna di Sant’Abbondio a Como l’incontro di orientamento dedicato al corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro dell’Università dell’Insubria, finalizzato a presentare una figura professionale sempre più centrale nel sistema della prevenzione.

Dopo i saluti istituzionali di Daniela Dalla Gasperina, delegata della rettrice alla Didattica, e di Giuseppe Catanoso, direttore sanitario di Ats Insubria, è stato illustrato il percorso formativo del corso triennale, a numero programmato e abilitante alla professione sanitaria. Il presidente del corso, Andrea Spinazzè, ha sottolineato l’elevata richiesta occupazionale e la natura trasversale del tecnico della prevenzione, attivo nei campi della salute, della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale.

La formazione integra basi scientifiche, didattica professionalizzante, attività di laboratorio e tirocini presso enti pubblici e realtà private. Ampio spazio è stato dedicato agli sbocchi professionali: Servizio sanitario nazionale, Ats, Arpa, Inail, aziende, consulenza e libera professione, con un ruolo strategico nel supporto alle imprese e nei servizi pubblici di vigilanza.

All’incontro hanno partecipato istituzioni, ordini professionali, enti e aziende del settore. L’iniziativa ha confermato il valore del corso dell’Insubria come percorso solido e strettamente connesso al mondo del lavoro, in grado di formare professionisti fondamentali per la tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 17 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.