Un dono che nutre: Ri-HUB Food Varese raccoglie 116 kg di alimenti e 43 gift card solidali

Sono molte le famiglie che, grazie all’iniziativa “Un dono che nutre” lanciata da Ri-HUB Food Varese, riceveranno un aiuto prezioso in vista delle festività, un periodo dell’anno in cui la solidarietà assume un valore ancora più speciale.

La collaborazione degli esercenti e la partecipazione dei varesini che si sono mobilitati con entusiasmo hanno consentito di raccogliere 116 kg di alimenti e 43 gift card per un valore di 475 euro che, nei prossimi giorni, verranno distribuiti alle famiglie sostenute dall’associazione. Una partecipazione del territorio che conferma ancora una volta la forza della rete territoriale avviata anche grazie al tavolo “Varese Città Antispreco“, promosso dall’Assessorato alla Tutela ambientale, Sostenibilità sociale ed Economia circolare del Comune di Varese, nell’ambito dell’attuazione della Legge Gadda.

L’iniziativa “Un dono che nutre” è stata lanciata da Ri-HUB Food Varese in occasione del Giving Tuesday, giornata mondiale del dono, per sostenere persone e famiglie in difficoltà attraverso la raccolta di alimenti nei negozi di prossimità. Ad aderire sono state panetterie, negozi di alimentari, di pasticceria, di ortofrutta e gli esercenti del mercatino di Natale di piazza Monte Grappa che, dal 2 al 6 dicembre, hanno scelto di mettere a disposizione una cesta solidale, contrassegnata da un cartello dedicato, in cui i cittadini hanno lasciato alimenti acquistati sul momento. In alcuni esercizi è stato anche possibile acquistare gift card solidali invitando i clienti a donare generi alimentari destinati alle famiglie in difficoltà seguite dall’associazione.

«Abbiamo incontrato disponibilità, gentilezza e un senso autentico di comunità – raccontano i volontari di Ri-Hub Food Varese – Ogni prodotto donato rappresenta un gesto concreto di vicinanza e un segno che, quando il territorio si muove insieme, può davvero fare la differenza. Il nostro ringraziamento va a tutti i negozianti che hanno aderito e a ogni persona che ha donato anche un solo prodotto. È questo spirito che permette al nostro lavoro di arrivare nelle case di chi vive un momento difficile, con discrezione e dignità»

«Il mio ringraziamento va ai cittadini che hanno partecipato con generosità, ai volontari dell’HUB che ancora una volta hanno messo a disposizione il proprio tempo a servizio della comunità e alla rete di negozi di Varese e dei comuni limitrofi che hanno aderito all’iniziativa – commenta Nicoletta San Martino, assessora alla tutela ambientale, sostenibilità sociale ed economia circolare del Comune di Varese – Colgo l’occasione per invitare gli esercizi che ci hanno risposto con sincero entusiasmo ad entrare a far parte della rete del Ri-HUB Food, donando le eccedenze giornaliere in aiuto alle persone bisognose. In questo modo contribuiranno anche a un obiettivo ambientale, la riduzione dei rifiuti, e potranno accedere alle riduzioni sulla TARIP previste dal Regolamento comunale e alle altre agevolazioni previste dalla Legge Gadda».

L’iniziativa si inserisce nel quadro dell’impegno continuo di Ri-HUB Food Varese e dell’amministrazione comunale nel recupero delle eccedenze e nel contrasto agli sprechi, e nello stesso tempo nel sostegno alla comunità locale attraverso una rete solidale di donatori, partner e volontari. Il servizio, attivato nel gennaio 2024, a oggi ha raccolto e ridistribuito oltre 9 tonnellate di prodotti da forno grazie alla rete degli esercenti aderenti.