Varese News

Salute

Un momento di condivisione per i pazienti con disfagia: la radioterapia coinvolge i giovani del CIOFS-FP di Varese i

Un'iniziativa speciale dell'Ospedale di Circolo per i pazienti con disfagia radioindotta, realizzata in collaborazione con gli studenti del CIOFS-FP di Varese, per regalare un momento di convivialità e comfort

Generico 15 Dec 2025

La Radioterapia dell’Ospedale di Circolo, diretta dal Dott. Italo Dell’Oca, ha promosso un evento speciale per i pazienti con disfagia radioindotta, una condizione che può verificarsi a seguito di trattamenti per tumori del distretto cervico-cefalico. L’iniziativa si è svolta oggi, martedì 16 dicembre, nell’aula Michelangelo dell’Ospedale di Circolo, in un clima pre-natalizio che ha regalato un momento di convivialità a pazienti, ex-pazienti e caregiver.

L’evento ha rappresentato anche un incontro tra mondi diversi: gli studenti del Servizio Bar del CIOFS-FP di Varese sono stati coinvolti nella preparazione di un menù speciale, composto da merende dolci e salate realizzate con ingredienti tipici delle festività, ma con consistenze adeguate alle necessità dei soggetti disfagici. La progettazione del menù è stata curata in collaborazione con la dietista Dott.ssa Benedetta Pastormerlo, per garantire sia la sicurezza che il piacere del gusto e della ritualità legata al cibo durante le festività.

La disfagia e il valore del cibo

I trattamenti radio(chemio)terapici per i tumori del distretto testa-collo possono causare tossicità che coinvolgono la deglutizione, creando difficoltà nella gestione del cibo e dei liquidi. La disfagia, oltre a limitare la varietà e la qualità degli alimenti consumati, incide sulla dimensione sociale dell’alimentazione, privando i pazienti anche di momenti di socialità legati al pasto. Con questo gesto, i professionisti della Radioterapia di ASST Sette Laghi, tra cui la Dott.ssa Marinella Molteni, la Dott.ssa Stefania Gottardo e la Dott.ssa Sofia Paola Bianchi, hanno voluto restituire ai pazienti la possibilità di vivere una pausa piacevole e condivisa, supportata da bevande addensate per garantire che tutti potessero gustare nuovamente sapori familiari, spesso abbandonati a causa delle difficoltà nella deglutizione dei liquidi.

Un’iniziativa di cura e comunità

Il Dott. Italo Dell’Oca, direttore dell’Unità Operativa di Radioterapia, ha sottolineato l’importanza di questo tipo di iniziative: “Il cibo è relazione, memoria, conforto. Per chi affronta o ha affrontato un tumore del distretto testa-collo, le difficoltà nella deglutizione possono sottrarre non solo nutrimento, ma anche momenti di normalità e socialità. Con questa iniziativa abbiamo voluto restituire uno spazio di serenità e vicinanza, grazie anche alla sensibilità dei ragazzi del CIOFS-FP, che hanno accolto il progetto con entusiasmo e attenzione. È un piccolo gesto che unisce cura, educazione e comunità.”

Il Direttore Sanitario di ASST Sette Laghi, Adelina Salzillo, ha evidenziato il valore istituzionale e umano dell’iniziativa: “La qualità della cura non si misura solo attraverso i trattamenti, ma anche nella capacità di accompagnare i pazienti nella loro quotidianità, soprattutto quando questa viene modificata dalla malattia. Incontri come questo rappresentano un segnale concreto di attenzione e di vicinanza, e mostrano come la collaborazione con realtà educative del territorio possa diventare un’opportunità di crescita per tutti.”

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 16 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.