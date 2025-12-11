Un progetto ostinato, una vittoria insperata e la passione per il collezionismo nelle dirette di Radio Materia
Le dirette di oggi spaziano dal racconto dei progetti della cooperativa Millepiedi di Casciago (16,30), al sospiro di sollievo dei tifosi di basket varesini (14,00) fino al fenomeno del collezionismo
L’importanza delle relazioni e dell’autonomia di una persona disabile, il ritorno alla vittoria e alla speranza per il popolo del basket varesino, i meccanismi che ci portano a collezionare oggetti rari. Di tutto questo si parlerà nella giornata di giovedì su Radio Materia nei tre appuntamenti in diretta che vi terranno compagnia fino a sera.
Ore 14 Luci a Masnago
Parleremo della bella vittoria di Cremona della Openjobmetis con il trio Damiano Franzetti, Matteo Bettoni e Francesco Brezzi mentre per la rubrica “Gente di Masnago” ospiteremo il decano della tribuna stampa Claudio Piovanelli. (qui l’articolo di presentazione)
Ore 16,30 Soci All Time
Racconteremo con Fabiola Sarto e Marco Palladino la storia della cooperativa Millepiedi, nata dal desiderio di un gruppo di operatori qualificati mossi dalle medesime convinzioni rispetto alla possibilità che la persona disabile raggiunga, attraverso un percorso per molti anche lungo e complesso, la massima autonomia relativa.
Parleremo dei loro mille progetti che pongono al centro la persona, considerandola nella sua complessità e identificando tutte le strade percorribili perché le realtà che ruotano intorno ad essa contribuiscano in sinergia al suo benessere e a quello del suo nucleo di appartenenza.
Ore 21 Fuori Frequenza
Hobbet e Gian ospiteranno Marco Ballarè e Andrea Crespi per parlare di collezionismo, un’attività che coinvolge (chi più chi meno) un po’ tutti. Chi non ha o ha avuto una collezione di qualcosa? Per interagire e raccontare le vostre collezioni potete scrivere o mandare audio al numero whatsapp 3534848857.
