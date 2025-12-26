Viggiù celebra Santo Stefano nel segno della fede e dell’unità
Nel giorno dedicato a Santo Stefano, la comunità di Viggiù si è riunita per celebrare il Santo Patrono, rinnovando una tradizione profondamente sentita e ricca di significato
Nel giorno dedicato a Santo Stefano, la comunità di Viggiù si è riunita per celebrare il Santo Patrono, rinnovando una tradizione profondamente sentita e ricca di significato. Una giornata di fede e partecipazione durante la quale è stata invocata la protezione del santo su tutta la cittadinanza, sulle famiglie, sulle associazioni e su quanti ogni giorno si impegnano per il bene del paese.
La celebrazione è stata anche un momento di raccoglimento e di condivisione, capace di rafforzare il senso di appartenenza e di comunità. Un ringraziamento particolare è stato rivolto a don Marco per la guida spirituale della funzione, così come a tutte le persone che hanno preso parte all’iniziativa, contribuendo con la loro presenza a rendere ancora più significativo l’appuntamento.
La festa patronale di Santo Stefano si conferma così un’occasione preziosa per ritrovarsi, guardare al futuro con fiducia e proseguire insieme nel cammino condiviso della comunità di Viggiù, nel segno dell’unità e della solidarietà.
