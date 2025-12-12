Visite senologiche gratuite a Oggiona Santo Stefano
Martedì 17 dicembre 2025, dalle 14.30 alle 17.30, si svolgeranno visite senologiche con ecografia gratuite, promosse dalla LILT – Associazione Provinciale di Varese
