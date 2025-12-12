Visite senologiche gratuite a Oggiona Santo Stefano

Un pomeriggio dedicato alla prevenzione e alla salute delle donne è in programma a Oggiona Santo Stefano. Martedì 17 dicembre 2025, dalle 14.30 alle 17.30, si svolgeranno visite senologiche con ecografia gratuite, promosse dalla LILT – Associazione Provinciale di Varese.

Le visite si terranno in via Bonacalza 144 e sono destinate a donne con età inferiore ai 45 anni o superiore ai 74 anni, fasce che non rientrano nei programmi di screening organizzati dal sistema sanitario regionale.

L’iniziativa rientra nell’impegno costante della LILT nella promozione della diagnosi precoce, strumento fondamentale nella lotta contro il tumore al seno. L’evento è organizzato con il patrocinio del Sistema Socio Sanitario di Regione Lombardia, di ATS Insubria e ASST Valle Olona, e con il coinvolgimento del Comune di Oggiona Santo Stefano e di Mavic.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione, da effettuare contattando il numero 380 8644677, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00.

Un’occasione importante per prendersi cura della propria salute e ribadire il valore della prevenzione come primo, fondamentale strumento di tutela.