A Brunello la domenica si pranza con la Pro Loco: torna l’iniziativa “Oggi NON cucino”
Il 1° febbraio i volontari dell’associazione propongono un nuovo appuntamento gastronomico da asporto e con consegna a domicilio. Le prenotazioni sono aperte fino al 30 gennaio per gustare polenta, bruscitt e baccalà senza dover accendere i fornelli di casa
Dimenticare per un giorno l’impegno della cucina e lasciarsi viziare dai sapori tipici della nostra terra. È questo l’invito che la Pro Loco di Brunello rivolge a cittadini e vicini di casa per domenica 1° febbraio, quando tornerà il secondo appuntamento dell’ iniziativa denominata “Oggi NON cucino”. I volontari del gruppo brunellese si metteranno ai fornelli per preparare un pranzo domenicale all’insegna della tradizione pensato per chi desidera gustare a casa piatti caldi e genuini.
Il menu proposto per questa occasione punta dritto al cuore della cucina locale con polenta, che potrà essere accompagnata a scelta dai bruscitt, dallo zola oppure dal classico baccalà. Il costo per il menu adulti è fissato a 12 euro, con un occhio di riguardo per i soci dell’associazione ai quali è riservato il prezzo agevolato di 10 euro. La Pro Loco ha pensato anche ai più piccoli, dedicando loro una proposta specifica che prevede un panino con la salamella o l’hot dog servito con patatine fritte al costo di 6 euro. Per chiudere il pasto in dolcezza non mancherà inoltre il dolce della domenica, disponibile al prezzo di 2 euro.
Il ritiro dei pasti avverrà a partire dalle ore 12:00 presso la sede dell’Oratorio di Brunello in via Verdi. Per i residenti in paese è previsto inoltre il servizio di consegna a domicilio completamente gratuito, mentre per chi abita nei comuni limitrofi la consegna è assicurata con un piccolo contributo di 2 euro.
Per poter partecipare è necessario muoversi per tempo. Le prenotazioni devono infatti essere effettuate tassativamente entro venerdì 30 gennaio contattando il numero telefonico 393.9252919
