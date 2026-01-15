A Ceriano Laghetto apre un Punto d’accesso diretto della Casa di Comunità di Lentate
Servizi sociosanitari più vicini ai cittadini. Attivo dal 21 gennaio ogni mercoledì mattina il nuovo sportello sarà nella sede del Polo sociale di via Cadorna, in collegamento con la Casa di Comunità di Lentate
Da mercoledì 21 gennaio, a Ceriano Laghetto sarà attivo un nuovo sportello territoriale che farà da punto di collegamento diretto con la Casa di Comunità di Lentate sul Seveso, offrendo servizi essenziali in ambito sociosanitario. Il nuovo Punto unico di accesso sarà operativo ogni mercoledì mattina dalle 8.30 alle 13, nella sede del Polo sociale di via Cadorna 10, che già ospita l’Amt.
Accesso più facile ai servizi di prossimità
Lo sportello offrirà attività di accoglienza, orientamento e prima valutazione del bisogno di salute, diventando un riferimento importante per i cittadini di Ceriano, soprattutto per coloro che vivono situazioni di fragilità. L’obiettivo è facilitare l’accesso alla rete dei servizi sociosanitari, evitando ai cittadini di dover raggiungere la sede della Casa di Comunità a Lentate sul Seveso.
Tra i servizi disponibili: l’attivazione dell’ADI (Assistenza Domiciliare Integrata), la fornitura di ausili protesici, l’accesso alla farmacia territoriale e l’avvio delle pratiche relative alla misura B1. Sarà anche possibile ricevere informazioni e supporto sui percorsi di diagnosi e cura forniti dall’ASST.
L’accesso allo sportello sarà libero e senza bisogno di prenotazione, permettendo a chiunque di presentarsi e ottenere supporto in tempo reale.
Un presidio per la salute
«L’apertura dello sportello a Ceriano Laghetto consegue alla scelta politica di portare i servizi più vicino alle persone e rendere il sistema sociosanitario realmente accessibile – dice l’assessora ai Servizi sociali Francesca Sulis – Il Punto unico di accesso fa capo alla Casa di Comunità ed è attivato come sportello territoriale decentrato, l’unico di questo tipo nell’ambito della stessa Casa. Un elemento che rafforza il ruolo di Ceriano come presidio di prossimità nella rete dei servizi e dimostra come gli investimenti sul sociale messi in campo dall’Amministrazione stiano contribuendo a rendere il Comune sempre più attrattivo e centrale all’interno del sistema territoriale. Un ringraziamento particolare va all’ASST Monza e Brianza per la collaborazione istituzionale che ha permesso l’attivazione di questo nuovo servizio».
