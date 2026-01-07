A Cislago torna “SpazioTempo Piccolissimi”: letture e condivisione per bimbi da 6 mesi a 3 anni

L’iniziativa, inserita nel programma “Nati per leggere” propone momenti di lettura condivisa e attività di relazione curate dalle volontarie della biblioteca. Prossimi appuntamenti il 14 e il 28 gennaio

Ripartono a Cislago gli appuntamenti dedicati ai più piccoli con “SpazioTempo Piccolissimi”, un ciclo di incontri organizzato dalla Biblioteca comunale con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura.

L’iniziativa, pensata per bambini dai 6 mesi ai 3 anni accompagnati da una figura adulta di riferimento, si svolge un mercoledì ogni 15 giorni, dalle 10 alle 11 negli spazi della Biblioteca di Cislago. I prossimi incontri sono in programma per mercoledì 14 gennaio e mercoledì 28 gennaio.

“SpazioTempo Piccolissimi” propone momenti di lettura condivisa e attività di relazione curate dalle volontarie della biblioteca. L’obiettivo è offrire ai più piccoli un primo contatto con il mondo dei libri in un ambiente accogliente e stimolante, favorendo al tempo stesso la costruzione di una relazione affettiva e comunicativa attraverso la voce, le immagini e l’ascolto.

L’appuntamento si inserisce nel più ampio progetto “Nati per Leggere”, che promuove la lettura ad alta voce in famiglia fin dai primi mesi di vita come strumento di crescita e benessere.

Per informazioni è possibile contattare la biblioteca al numero 0296380722 o scrivere a biblioteca@comune.cislago.va.it.