A Milano un corso gratuito per diventare tecnici esperti nella manutenzione delle biciclette
Il percorso gratuito è rivolto a giovani under 35 residenti in Lombardia e offre formazione tecnica, opportunità di inserimento nel mondo del lavoro e una certificazione valida a livello europeo. Iscrizioni entro il 14 gennaio
Un’opportunità formativa unica per i giovani under 35 residenti in Lombardia. Si chiama “Tecniche di riparazione e manutenzione bike” ed è il nuovo corso IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore), completamente gratuito, che partirà a Milano il 19 gennaio. Un percorso intensivo, promosso dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi nell’ambito del progetto Bike Economy – La Scuola, pensato per formare figure professionali specializzate nel settore delle biciclette e della mobilità sostenibile.
Un corso per professionisti della bike economy
Il percorso formativo, della durata complessiva di 1.000 ore (520 in aula e 480 di stage), mira a preparare operatori qualificati capaci di diagnosticare e svolgere interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su biciclette ed e-bike; conoscere le tecniche di costruzione, saldatura e assemblaggio dei telai; gestire un’officina in sicurezza e nel rispetto delle normative ambientali; comprendere le nuove frontiere tecnologiche della mobilità urbana.
Gli iscritti avranno inoltre strumenti utili per costruire un proprio profilo professionale, con la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro o avviare un’attività in proprio.
A chi si rivolge
Il corso è riservato a 20 partecipanti con un’età massima di 35 anni, in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o professionale, e residenti o domiciliati in Lombardia. L’ammissione avverrà tramite una selezione online basata su criteri motivazionali e anagrafici, con priorità ai candidati under 30 delle province di Milano, Monza Brianza e Lodi.
Competenze e inserimento nel mondo del lavoro
Il programma è strutturato per offrire competenze tecniche e trasversali in linea con le esigenze delle imprese del settore. Grazie a una rete di aziende partner, i partecipanti svolgeranno lo stage formativo direttamente in contesti reali, con possibilità concrete di inserimento lavorativo al termine del corso.
Chi supererà con successo gli esami finali riceverà il Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore, riconosciuto a livello europeo (EQF livello 4).
Iscrizioni entro il 14 gennaio
Le candidature possono essere inviate entro il 14 gennaio 2026, compilando il form disponibile sul sito della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Per informazioni è possibile contattare Formaper al numero 02.8515.5385 o via email a bike.economy-lascuola@mi.camcom.it.
