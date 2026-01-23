A Rescaldina il film “No Other Land” per il Giorno della Memoria: una storia vera tra Palestina e Israele

Un’amicizia oltre i confini, una denuncia potente e attuale, una riflessione necessaria. In occasione del Giorno della Memoria, il Comune di Rescaldina propone una serata speciale con la proiezione del film documentario “No Other Land”, vincitore del Premio Oscar 2025 per il miglior documentario. L’appuntamento è per venerdì 23 gennaio alle 21 all’Auditorium comunale di via Matteotti 6, con ingresso gratuito.

L’iniziativa fa parte del cartellone del Cineforum Rescaldina – 9ª edizione, promosso dall’assessorato alla Cultura, che da gennaio a marzo propone una selezione di titoli per stimolare il dialogo e la consapevolezza attraverso il cinema.

Un’amicizia che resiste

“No Other Land” racconta la storia vera e toccante dell’amicizia tra Basel, attivista palestinese, e Yuval, giornalista israeliano. Insieme documentano la progressiva demolizione dei villaggi palestinesi da parte delle autorità israeliane in Cisgiordania, offrendo uno sguardo ravvicinato e umano su una delle crisi più complesse e dolorose del nostro tempo.

Con uno stile asciutto e diretto, il film mescola testimonianza, memoria e resistenza civile, dando voce a chi spesso non ne ha e portando sullo schermo la forza della solidarietà in contesti di conflitto.

Un invito alla riflessione

«Rubare la vera storia è come rubare una parte della personalità di ognuno. È un crimine», scrive Haruki Murakami, citato nella presentazione della serata. Ed è proprio su questo che il film ci invita a riflettere: sulla memoria come bene collettivo, sul rischio che venga cancellata, riscritta o dimenticata.

Il Giorno della Memoria, nato per ricordare le vittime della Shoah, diventa così anche occasione per riconoscere e ascoltare le memorie negate del presente, attraverso strumenti di racconto e testimonianza come il cinema.