“A Varese Tim ci ha lasciato senza internet né telefono da due mesi: cosa dobbiamo fare?”
La disavventura di una coppia di anziani: “Nonostante le mie chiamate bi-settimanali al gestore, l’assistenza si è limitata a fornire una serie di 'date presunte' per la riparazione, puntualmente disattesi"
Spettabile Redazione,
scrivo per denunciare un gravissimo disservizio che si protrae dal 10 novembre scorso: da quasi due mesi, io e mio marito (entrambi anziani) siamo completamente isolati. La nostra linea telefonica fissa e il collegamento internet sono interrotti, privandoci di uno strumento che per noi è vitale, non solo per i contatti quotidiani ma soprattutto per la nostra sicurezza in caso di emergenza.
Nonostante le mie chiamate bi-settimanali al gestore (TIM), l’assistenza si è limitata a fornire una serie di “date presunte” per la riparazione, puntualmente disattese. L’ultima promessa parla del 9 gennaio, ma dopo due mesi di rinvii la nostra fiducia è esaurita.
Oltre al danno, la beffa:
- Le bollette continuano ad arrivare: Nonostante il servizio sia inesistente, i pagamenti tramite banca vengono regolarmente prelevati. La giustificazione dell’operatore è che “il canale amministrativo segue una strada diversa da quello tecnico”.
- La negazione del diritto: Mi è stato persino risposto che il telefono “non è un servizio di pubblica utilità”, una frase che trovo offensiva per chi, come noi, conta sul fisso come unico legame sicuro con l’esterno. Il telefono fisso per due persone anziane non è un lusso, ma un presidio di sicurezza.
So di non essere l’unica in questa situazione; molti altri utenti nella nostra zona sono isolati. È inaccettabile che nel 2026 un’azienda possa ignorare così a lungo le necessità dei cittadini, in particolare delle fasce più fragili.
Spero che vogliate pubblicare questa denuncia per dar voce a chi, come noi, si sente “tagliato fuori” dal mondo e per spingere chi di dovere a intervenire immediatamente.
Resto a disposizione per fornire i miei dati contrattuali e ulteriori dettagli.
Cordiali saluti,
Emilia Sarugia
