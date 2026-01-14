Varese News

Gallarate/Malpensa

Accoltella il ladro e lo uccide. Zerocalcare e il kebabbaro del Varesotto. In coda a Malpensa

Le news del giorno in 10 minuti

Dramma a Lonate Pozzolo in casa di un cittadino che ha affrontato uno dei ladri che gli stava svaligiando casa. Vi raccontiamo perchè il noto fumettista e attivista per la causa curda è stato ospite di un kebabbaro a Cassano Magnago. Doppi disagi all’aeroporto di Malpensa per i lavori sulla superstrada e per le code al controllo passaporti.

14 Gennaio 2026
