Accoltella il ladro e lo uccide. Zerocalcare e il kebabbaro del Varesotto. In coda a Malpensa
Le news del giorno in 10 minuti
Dramma a Lonate Pozzolo in casa di un cittadino che ha affrontato uno dei ladri che gli stava svaligiando casa. Vi raccontiamo perchè il noto fumettista e attivista per la causa curda è stato ospite di un kebabbaro a Cassano Magnago. Doppi disagi all’aeroporto di Malpensa per i lavori sulla superstrada e per le code al controllo passaporti.
