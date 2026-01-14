Aggredito in casa dai ladri, si difende con un coltello: muore uno degli intrusi a Lonate Pozzolo
Il tentativo di furto è avvenuto in pieno giorno: il ferito è stato portato dai complici davanti all’ospedale di Magenta ma le sue condizioni erano troppo gravi
Un tentativo di furto in abitazione finisce in tragedia a Lonate Pozzolo. Uno dei ladri coinvolti è morto poco dopo essere stato ferito con un coltello dal proprietario di casa durante una colluttazione.
Il furto e la colluttazione
Erano circa le 11 del mattino di mercoledì 14 gennaio quando due uomini si sono introdotti in una villa di Lonate Pozzolo di via Montello nella frazione di Sant’Antonino forzando un accesso. Pensavano di trovare l’abitazione vuota, ma all’interno c’era il proprietario, che ha sentito i rumori e li ha affrontati.
Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, ne è nata una colluttazione. Il padrone di casa è stato colpito al volto con diversi pugni, ma è riuscito a reagire e ha ferito con un coltello uno dei due intrusi.
La fuga e la morte del ladro
Dopo il ferimento, i due ladri sono fuggiti rapidamente a bordo di un’auto dove li attendeva un complice. Poco dopo, però, l’uomo ferito è stato lasciato dai suoi complici davanti all’ospedale di Magenta, in provincia di Milano. Le sue condizioni erano gravi e, nonostante i soccorsi immediati, è morto poco dopo il ricovero.
Le indagini in corso
Sull’episodio indaga la Procura della Repubblica di Busto Arsizio. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio, supportati dal Nucleo Investigativo provinciale. Al momento si stanno ricostruendo con precisione i fatti e cercando di individuare gli altri due complici in fuga. Il proprietario della villa, rimasto ferito nella colluttazione, è stato medicato per le lesioni ricevute.
