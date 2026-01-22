Una sola coltellata sul corpo di Adamo Massa, l’esito dell’autopsia per i fatti di Lonate Pozzolo
Le prime risultanze dalla medicina legale di Pavia confermerebbero l’ipotesi della legittima difesa. Disposta anche una perizia cinematica
Un solo colpo dal basso verso l’alto portato di sbieco in area toracico-polmonare. Nessun altro segno di violenza, solo quell’unico fendente in profondità sufficiente per raggiungere i grandi vasi e causare la rapida morte.
Sarebbero questi i primi, ufficiosi, esiti dell’esame autoptico avvenuto nella giornata di giovedì alla medicina legale di Pavia dove operano i consulenti della Procura di Busto Arsizio incaricati dalla Sostituta Nadia Calcaterra per venire a capo delle cause di morte del 37enne Adamo Massa che si era introdotto insieme ad un altro complice nella casa di Sant’Antonino, Lonate Pozzolo, del 33 enne Jonathan Rivolta. Il giovane padrone di casa, svegliato dalle scampanellate prima e insospettito dai rumori di vetri infranti si era munito di un coltello sportivo e aveva affrontato i ladri trovati al pianterreno della casa a trafficare.
Ne era nata una colluttazione e, è ora certo, una sola coltellata è stata sferrata in un contesto di movimento compatibile con un rapido corpo a corpo, che giustificherebbe, in ambito procedurale, la legittima difesa. Almeno questa era la valutazione inizialmente ipotizzata dalla Procura, corroborata a questo punto dall’analisi medico legale, e che sembra dunque reggere. La Procura diporrà inoltre una perizia cinematica legata dunque all’approfondimento della dinamica di quanto accaduto comparando il racconto del testimone (ad ora non indagato) con i riscontri del reparto investigativo dei carabinieri sul posto.
