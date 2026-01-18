Al cimitero di Bizzozero la cerimonia in ricordo del partigiano Carletto Ferrari

Al cimitero di Bizzozero (VA) si è svolta una cerimonia in ricordo del tenente degli Alpini e comandante partigiano Carletto Ferrari, figura centrale della Resistenza locale.

Ferrari fu tenente degli Alpini fino all’8 settembre 1943 e, dopo l’armistizio, comandante partigiano. Venne trucidato nel gennaio del 1945 a Varese, all’angolo tra via Morandi e via Hermada, dai soldati nazifascisti che avevano il compito di trasferirlo in carcere dopo la detenzione nella cosiddetta “Villa Triste” di via Sanvito, sede dell’ufficio politico tedesco e luogo tristemente noto per le torture inflitte ai prigionieri.

Alla cerimonia commemorativa erano presenti il sindaco di Varese, Davide Galimberti, l’assessore Andrea Civati, Rocco Cordì e Riccardo Tomaiuoli, che hanno partecipato al momento di raccoglimento e memoria. L’iniziativa ha rappresentato un’occasione per rinnovare il ricordo di Carletto Ferrari e per ribadire l’importanza della memoria storica e dei valori della Resistenza, ancora oggi fondamentali per la comunità di Bizzozero e per l’intero territorio.