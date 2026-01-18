Al cimitero di Bizzozero la cerimonia in ricordo del partigiano Carletto Ferrari
Ferrari fu tenente degli Alpini fino all’8 settembre 1943 e, dopo l’armistizio, comandante partigiano. Venne trucidato nel gennaio del 1945 a Varese
Al cimitero di Bizzozero (VA) si è svolta una cerimonia in ricordo del tenente degli Alpini e comandante partigiano Carletto Ferrari, figura centrale della Resistenza locale.
Ferrari fu tenente degli Alpini fino all’8 settembre 1943 e, dopo l’armistizio, comandante partigiano. Venne trucidato nel gennaio del 1945 a Varese, all’angolo tra via Morandi e via Hermada, dai soldati nazifascisti che avevano il compito di trasferirlo in carcere dopo la detenzione nella cosiddetta “Villa Triste” di via Sanvito, sede dell’ufficio politico tedesco e luogo tristemente noto per le torture inflitte ai prigionieri.
Alla cerimonia commemorativa erano presenti il sindaco di Varese, Davide Galimberti, l’assessore Andrea Civati, Rocco Cordì e Riccardo Tomaiuoli, che hanno partecipato al momento di raccoglimento e memoria. L’iniziativa ha rappresentato un’occasione per rinnovare il ricordo di Carletto Ferrari e per ribadire l’importanza della memoria storica e dei valori della Resistenza, ancora oggi fondamentali per la comunità di Bizzozero e per l’intero territorio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.