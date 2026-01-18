Varese News

Varese Laghi

Al cimitero di Bizzozero la cerimonia in ricordo del partigiano Carletto Ferrari

Ferrari fu tenente degli Alpini fino all’8 settembre 1943 e, dopo l’armistizio, comandante partigiano. Venne trucidato nel gennaio del 1945 a Varese

Commemorazione Ferrari varese

Al cimitero di Bizzozero (VA) si è svolta una cerimonia in ricordo del tenente degli Alpini e comandante partigiano Carletto Ferrari, figura centrale della Resistenza locale.

Ferrari fu tenente degli Alpini fino all’8 settembre 1943 e, dopo l’armistizio, comandante partigiano. Venne trucidato nel gennaio del 1945 a Varese, all’angolo tra via Morandi e via Hermada, dai soldati nazifascisti che avevano il compito di trasferirlo in carcere dopo la detenzione nella cosiddetta “Villa Triste” di via Sanvito, sede dell’ufficio politico tedesco e luogo tristemente noto per le torture inflitte ai prigionieri.

Commemorazione Ferrari varese

Alla cerimonia commemorativa erano presenti il sindaco di Varese, Davide Galimberti, l’assessore Andrea Civati, Rocco Cordì e Riccardo Tomaiuoli, che hanno partecipato al momento di raccoglimento e memoria. L’iniziativa ha rappresentato un’occasione per rinnovare il ricordo di Carletto Ferrari e per ribadire l’importanza della memoria storica e dei valori della Resistenza, ancora oggi fondamentali per la comunità di Bizzozero e per l’intero territorio.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 18 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.