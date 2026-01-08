Ancora al freddo le aule del Falcone di Gallarate

Anche oggi, giovedì 8 gennaio, le lezioni all’Istituto superiore Giovanni Falcone di Gallarate si svolgono al freddo. Dopo i disagi registrati nella giornata di ieri, segnalati anche da VareseNews, il problema al sistema di riscaldamento non risulta risolto almeno in alcune aule la temperatura resta ben al di sotto dei livelli previsti, con studenti e famiglie preoccupati.

Temperature sotto i 18 gradi nelle aule

Secondo quanto riferito dagli studenti, questa mattina la situazione sarebbe come ieri, con criticità diffuse sia nell’ala A sia nell’ala B dell’istituto. «Oggi fa ancora più freddo di ieri – racconta uno studente del Falcone –. In prima ora sono arrivati dei tecnici con il termometro a misurare le temperature nelle classi, che risultavano nettamente sotto i 18 gradi. Alle 9.50 non avevamo ancora notizie e stavamo continuando a fare lezione al gelo».

La circolare della scuola

Nella comunicazione firmata dalla dirigente scolastica Katia Fiocchetta mercoledì 7 gennaio, la scuola aveva spiegato che il malfunzionamento del riscaldamento era dovuto al blocco della caldaia. La dirigenza aveva contattato l’impresa di manutenzione e segnalato il problema alla Provincia, proprietaria dell’immobile, sollecitando un intervento risolutivo.

Era inoltre indicato che, in caso di mancato raggiungimento di una temperatura adeguata nelle aule, la scuola avrebbe potuto valutare l’uscita anticipata delle lezioni.