Ancora al freddo le aule del Falcone di Gallarate
Dopo i disagi segnalati ieri, anche giovedì 8 gennaio le lezioni all’istituto Falcone di Gallarate si svolgono con temperature molto basse nelle aule
Anche oggi, giovedì 8 gennaio, le lezioni all’Istituto superiore Giovanni Falcone di Gallarate si svolgono al freddo. Dopo i disagi registrati nella giornata di ieri, segnalati anche da VareseNews, il problema al sistema di riscaldamento non risulta risolto almeno in alcune aule la temperatura resta ben al di sotto dei livelli previsti, con studenti e famiglie preoccupati.
Temperature sotto i 18 gradi nelle aule
Secondo quanto riferito dagli studenti, questa mattina la situazione sarebbe come ieri, con criticità diffuse sia nell’ala A sia nell’ala B dell’istituto. «Oggi fa ancora più freddo di ieri – racconta uno studente del Falcone –. In prima ora sono arrivati dei tecnici con il termometro a misurare le temperature nelle classi, che risultavano nettamente sotto i 18 gradi. Alle 9.50 non avevamo ancora notizie e stavamo continuando a fare lezione al gelo».
La circolare della scuola
Nella comunicazione firmata dalla dirigente scolastica Katia Fiocchetta mercoledì 7 gennaio, la scuola aveva spiegato che il malfunzionamento del riscaldamento era dovuto al blocco della caldaia. La dirigenza aveva contattato l’impresa di manutenzione e segnalato il problema alla Provincia, proprietaria dell’immobile, sollecitando un intervento risolutivo.
Era inoltre indicato che, in caso di mancato raggiungimento di una temperatura adeguata nelle aule, la scuola avrebbe potuto valutare l’uscita anticipata delle lezioni.
Rientro in classe al freddo per gli studenti del Falcone di Gallarate
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
MannyC su Polveri sottili in riduzione in quasi tutta la Lombardia, Varese guida la classifica virtuosa di Legambiente
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Felice su Amazon sospende le consegne con i droni in Italia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.