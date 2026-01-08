Varese News

Gallarate/Malpensa

Ancora al freddo le aule del Falcone di Gallarate

Dopo i disagi segnalati ieri, anche giovedì 8 gennaio le lezioni all’istituto Falcone di Gallarate si svolgono con temperature molto basse nelle aule

istituto falcone gallarate

Anche oggi, giovedì 8 gennaio, le lezioni all’Istituto superiore Giovanni Falcone di Gallarate si svolgono al freddo. Dopo i disagi registrati nella giornata di ieri, segnalati anche da VareseNews, il problema al sistema di riscaldamento non risulta risolto almeno in alcune aule la temperatura resta ben al di sotto dei livelli previsti, con studenti e famiglie preoccupati.

Temperature sotto i 18 gradi nelle aule

Secondo quanto riferito dagli studenti, questa mattina la situazione sarebbe come ieri, con criticità diffuse sia nell’ala A sia nell’ala B dell’istituto. «Oggi fa ancora più freddo di ieri – racconta uno studente del Falcone –. In prima ora sono arrivati dei tecnici con il termometro a misurare le temperature nelle classi, che risultavano nettamente sotto i 18 gradi. Alle 9.50 non avevamo ancora notizie e stavamo continuando a fare lezione al gelo».

La circolare della scuola

Nella comunicazione firmata dalla dirigente scolastica Katia Fiocchetta mercoledì 7 gennaio, la scuola aveva spiegato che il malfunzionamento del riscaldamento era dovuto al blocco della caldaia. La dirigenza aveva contattato l’impresa di manutenzione e segnalato il problema alla Provincia, proprietaria dell’immobile, sollecitando un intervento risolutivo.

Era inoltre indicato che, in caso di mancato raggiungimento di una temperatura adeguata nelle aule, la scuola avrebbe potuto valutare l’uscita anticipata delle lezioni.

Rientro in classe al freddo per gli studenti del Falcone di Gallarate

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 08 Gennaio 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.