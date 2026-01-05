Arriva un nuovo parcheggio a Masnago
Il Comune di Varese ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione di un nuovo parcheggio in via Cantoreggio. L'intervento, che avrà un costo complessivo di 92.000 euro, verrà realizzato su un'area di proprietà comunale già disponibile
Il Comune di Varese ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione di un nuovo parcheggio in via Cantoreggio, nel quartiere di Masnago, destinato a risolvere la carenza di posti auto per i residenti della zona.
L’intervento, che avrà un costo complessivo di 92.000 euro (IVA inclusa), verrà realizzato su un’area di proprietà comunale già disponibile. Secondo il Piano di Governo del Territorio, la zona è destinata proprio a parcheggio, quindi non ci sono problemi di compatibilità urbanistica e non sono necessarie procedure di esproprio.
Dei 92.000 euro previsti, circa 73.000 saranno destinati ai lavori veri e propri, mentre i restanti 19.000 copriranno le spese accessorie. Il progetto è inserito nel Piano investimenti comunale ed è già completamente finanziato. Non rientra invece nel programma triennale delle opere pubbliche perché di importo inferiore alla soglia dei 150.000 euro.
La Giunta ha approvato all’unanimità il progetto di fattibilità tecnica ed economica e ha dichiarato il provvedimento immediatamente eseguibile per consentire l’avvio rapido dei lavori: tutte le info nell’albo pretorio del comune di Varese.
