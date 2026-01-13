“Artisti (in)consapevoli” allo Spazio Farioli di Busto, arte come luogo d’incontro e inclusione
Prende il via il progetto “Artisti (in)consapevoli” promosso da Auser Insieme Busto Arsizio e Spazio Arte C. Farioli in collaborazione con Spazio Ars e Propositi di Filosofia
Con la mostra “Paesaggi” venerdì 16 gennaio alle ore 17.30 si inaugura allo Spazio Arte C. Farioli, il ciclo di incontri di Artisti (in)consapevoli, il progetto che propone arte e creatività come strumenti concreti di incontro e inclusione.
SPAZIOINCONTRO: UN LABORATORIO APERTO ALLA COMUNITÀ.
L’iniziativa nasce e si sviluppa a partire dall’esperienza di SpazioIncontro, una realtà nata per favorire il dialogo tra persone di età, risorse e culture differenti. Uno spazio laboratoriale non pensato per un pubblico definito, ma come luogo di costruzione di comunità inclusive e plurali, attraverso la sperimentazione di linguaggi espressivi diversi. Nel tempo le attività di SpazioIncontro hanno coinvolto numerose persone che coltivano una pratica artistica senza farne una professione, ma che desiderano condividere la propria sensibilità come occasione di relazione e confronto.
“ARTISTI (IN)CONSAPEVOLI IN MOSTRA”
Da questo percorso nasce Artisti (in)consapevoli in mostra, il progetto che si concretizza attraverso una serie di esposizioni concepite come momenti di approfondimento e scambio artistico. Ogni mostra sarà accompagnata da un ciclo laboratoriale che, a partire dalla poetica e dalle tematiche degli artisti coinvolti, proporrà la sperimentazione di linguaggi differenti in una dimensione comunitaria. Tre sono gli appuntamenti di SpazioIncontro, aperti alla cittadinanza, previsti nei prossimi mesi con l’obiettivo di continuare a costruire una comunità creativa e solidale.
ITINERARI D’ARTE E DI LETTURA – PHILOSOPHY FOR COMMUNITY
Accanto alle attività espressive prenderà il via il ciclo di incontri Itinerari d’arte e di lettura – Philosophy for Community, un percorso di approfondimento e ricerca condivisa. Gli appuntamenti avranno anche una valenza formativa e saranno riconoscibili ai fini dell’aggiornamento docenti. Gli incontri, aperti a tutti, sono pensati in particolare per insegnanti, educatori e operatori del sociale, con l’obiettivo di ampliare e rafforzare la rete del progetto.
LA PRIMA MOSTRA: “PAESAGGI”
Artisti (in)consapevoli si apre con la prima esposizione, “Paesaggi”, a cura di Giada Collauto, che presenta opere di Angela Venturi, Massimiliano Rusconi e Annamaria Tagliaretti. La mostra propone una riflessione sul tema del paesaggio come spazio fisico, interiore e relazionale, attraverso linguaggi e sensibilità differenti.
Domenica 18 dalle ore 15.30 sarà possibile incontrare e vedere all’opera Massimiliano Rusconi, in un momento di confronto aperto al pubblico. “Paesaggi” sarà visitabile nei giorni 16/17/18 gennaio dalle ore 15.30 alle ore 18.30.
Il progetto Artisti (in)consapevoli è sostenuto dal patrocinio di Regione Lombardia e di Fondazione Cariplo
La partecipazione alle attività del progetto è libera e gratuita.
Per info: spazioincontro.bustoarsizio@gmail.com
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Felice su Arriva la fiamma olimpica a Varese: tra i tedofori Jim Corsi, Andrea Meneghin e Max Allegri
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.