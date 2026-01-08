“Astri” il nuovo singolo di Mobrici scritto con Calcutta e Nardelli

E se l’intesa con chi amiamo fosse la bussola nel caos di tutti i giorni? Mobrici è pronto a dare il via al suo 2026 con il nuovo singolo “Astri” (Maciste Dischi / Epic / Sony Music Italia), fuori ovunque da venerdì 9 gennaio. Scritto insieme a Calcutta e Federico Nardelli, il brano nasce a Milano in una piovosa notte primaverile e si sviluppa attorno a un basso ricorrente e a una chitarra che lo attraversa.

Al centro c’è una relazione che è insieme rifugio e vertigine: il bisogno dell’altro si mescola a una fragilità lucida, fatta di pensieri che tornano sempre allo stesso punto e della sensazione costante di non riuscire a rimettere ordine. MOBRICI racconta un amore che non aggiusta le cose, ma le orienta: una presenza che dà direzione al disordine, anche solo per una notte.

Il titolo diventa una distanza che si accorcia: ciò che da lontano può sembrare confuso e irraggiungibile, quando viene chiamato per nome da chi ami smette di essere un miraggio e diventa reale, vicino, tuo. “Astri” racconta la dedizione silenziosa di due vite che finiscono per sovrapporsi, con tutta la dolcezza e il timore che questo comporta.

Con questo singolo, MOBRICI continua a muoversi tra intimità e pop, trasformando dettagli quotidiani e pensieri irrisolti in un racconto limpido, emotivo e condivisibile: un brano che scorre come la pioggia sui vetri e resta addosso come una luce accesa in fondo alla notte.

Il nuovo brano arriva dopo “CON LA LINGUA” (https://conlalingua.lnk.to/Mobrici), scritto con Gazzelle e prodotto da Federico Nardelli, che parla di amori finiti mai del tutto e di quella leggerezza che serve per sopravvivere quando qualcosa si rompe.

Ma non solo nuova musica: dopo oltre due anni lontano dai palchi, MOBRICI tornerà live mercoledì 11 marzo 2026 all’Alcatraz di Milano. L’annuncio del ritorno dal vivo è stato accolto con grande entusiasmo dai fan, che hanno subito dimostrato tutto il loro affetto e la voglia di rivedere l’artista sul palco. Non un semplice concerto, ma un momento in cui ritrovarsi, cantare insieme e lasciarsi attraversare dalle canzoni che hanno segnato il suo percorso, dai brani più amati alle pagine più recenti della sua discografia.

Le prevendite sono disponibili online su Ticketone e su Ticketmaster e nei punti vendita autorizzati. Info biglietti su www.vivoconcerti.com. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Fin dal debutto solista, l’artista ha saputo tramutare esperienze intime in emozioni condivise: dalla delicatezza di “ANCHE LE SCIMMIE CADONO DAGLI ALBERI” a “GLI ANNI DI CRISTO”, pezzi che hanno dato voce ai dubbi di una generazione. Con questi nuovi singoli conferma la sua cifra stilistica ma compie anche un passo in avanti: la scrittura si fa più immediata e viscerale, capace di mutare tensioni personali in un canto corale che arriva dritto all’ascoltatore.

Matteo Mobrici è un cantautore e vive a Milano. Nato batterista, passa ben presto a scrivere canzoni con una chitarra in mano all’età di 14 anni. È stato il frontman della band Canova, realtà di culto del panorama indie pop italiano. Da sempre spirito libero, autoironico ed inguaribile romantico, Mobrici è un multiforme cantautore sempre in bilico tra canzone d’autore e pop. Le sue sono storie minime per amori grandi, senza fronzoli e tanto suggestive, così autobiografiche da essere di tutti.