Bastille in serata di grazia, i Mastini superano a fatica Pergine

Varese vince 4-2, e questo è molto positivo, ma non convince fino in fondo nel match interno contro Pergine. L’enorme mole di gioco messa sul ghiaccio ha più quantità che qualità, e quasi il doppio dei tiri in porta degli avversari sono la cartina tornasole di una partita nella quale i Mastini hanno a tratti sofferto. Situazioni che, con la squadra a disposizione di Ambrosi a cui mancavano otto giocatori, qualche dubbio lo lascia. Il pensiero va agli scontri con squadre di medio-alta classifica, contro le quali in queste condizioni vincere potrebbe essere molto difficile.

Poi però c’è Raphael Bastille, che segna tre dei quattro gol per i Mastini (e serve l’assist nella rete di Maekinen), ma per fare bene e sperare in play-off di livello, il franco-canadese volante potrebbe non bastare. Sia chiaro, Varese ha messo sul ghiaccio la proverbiale grinta e la voglia di giocare, marchio di fabbrica che fa amare i gialloneri, ma serve arrivare alla fase finale con idee più chiare. Il gruppo c’è e si vede, e si può sicuramente fare meglio. Peccato per la perdita di Perino, uscito per infortunio alla spalla, a cui vanno tutti i nostri auguri di una pronta ripresa. Prossimo turno ad Alleghe.

PRIMO INGAGGIO – Partita dal difficile pronostico, con Varese a caccia di punti e morale, e Pergine, con seri problemi di classifica a cui una vittoria servirebbe per provare a lasciare l’ultimo posto del Master Round. Linci con soli quattordici giocatori di movimento. Per i Mastini, oltre i soliti Vanetti e Piroso, fuori anche la colonna difensiva Bertin.

I – Varese parte a mille: l’orologio non fa neppure un giro e Marcello Borghi ha il disco dell’uno a zero, con Steiner bravo a chiudere gli spazi. Ancora Mastini, con Ghiglione che penetra il terzo come lama calda nel burro, cerca il sette, ma non lo trova. Assalto giallonero che continua, belle azioni, ma il disco non entra. Timida reazione di Pergine, che ci prova con Andreotti, ma Filippo Matonti neutralizza senza problemi. Ritmo che a metà frazione cala, con Varese che però rimane padrone del ghiaccio, senza neppure troppi problemi. A 10:26 a.Bitetto alza il bastone in maniera irregolare su Buono, finendo in panca puniti. Superiorità per i Mastini. Nello special team c’è Buono davanti alla gabbia avversaria, il disco sembra girare meglio delle scorse occasioni con l’uomo in più, ma ancora una volta non entra. Pergine sfrutta lo sbilanciamento trovandosi in due contro uno, con Filippo Matonti bravo a dire di no prima su tiro e poi su rebound.

Altra penalità contro le Linci, e Varese che ha la seconda superiorità nel giro di pochi minuti. Gialloneri che schiacciano nel terzo Pergine, e ci mancherebbe pure, ma nessuna delle azioni è veramente pericolosa, altra penalità che sfuma con il risultato che non cambia. A quattro minuti dalla fine della prima frazione Marcello Borghi esce dal ghiaccio per trattenuta, Linci in power play. Varese tiene bene, e Pergine non passa. A 18:38 Buono calibra un assist degno di Arjuna, ma anziché scoccare una freccia come dall’arco divino Gandiva, dal giallonero parte un disco che si conficca nella pala del bastone di Bastille. Il canadese vola verso la porta di Steiner, che stavolta può solo raccogliere dal fondo della rete. 1-0

II – Si torna sul ghiaccio con Varese ancora in avanti, Ghiglione prova da buona posizione ma Steiner, gli nega la gioia del gol pinzando un disco velenoso. Ancora gialloneri che pressano, provandoci anche con tiri dalla distanza, ma l’estremo delle Linci è sempre attento e ben posizionato, davvero un buon portiere che non scopriamo certo questa sera. Pressing che Pergine però ora sta subendo, con Foccoli che si fa soffiare un disco davanti alla gabbia da Bastille, che in uno contro zero non perdona. 2-0

A 25:47 Tilaro protesta in maniera colorita, almeno quanto inutile, su decisione arbitrale errata, meritandosi i 2′. Pergine che si fa subito sotto, con Matonti che in due tempi salva la propria gabbia. Linci che spingono molto, ma Varese fa buona guardia e penalità che sfuma senza che il risultato cambi. I Mastini non mollano l’osso, pressando le Linci costretti ancora alla penalità per arginare la manovra giallonera. Qualche bella idea in power play ma risultato che non cambia.

Varese sembra pagare in termini di lucidità il grande dispendio di energie profuso, che purtroppo non ha portato i frutti sperati in termini di reti. Altra bella azione giallonera, ma sul ribaltamento di fronte è Pergine che va a segno, dimezzando il vantaggio con una bella rete di Sullman, magnificamente servito da Koriakoski. 2-1

Mastini allora ancora in avanti, con Buono che si invola verso la gabbia avversaria, ma al momento del tiro si fa soffiare il disco da un terzino: il nuovo arrivato ha fatto diverse belle cose ma a lui si chiedono anche gol. Frazione che volge al termine, ma a 15″ dalla fine Perino cade male su una carica regolare, rimanendo sul ghiaccio. Probabile colpo alla spalla contro la balaustra per lui.

III – Purtroppo Perino non torna sul ghiaccio per la terza frazione. Pergine allora spinge, sfiorando il gol a tre minuti dall’inizio con Koriakoski su tapin dalla corta distanza trova lo scudo di Filippo Matonti. Grande rischio. Varese che è sempre a trazione Bastille, ma ora le Linci sembrano più organizzate. A 45:36 quarta occasione con l’uomo in più per Varese, che arriva in un momento dove un gol potrebbe fare la differenza. Occasione che stavolta va, grazie a Maekinen, che fa partire un terra-aria dalla blu che si insacca nell’angolo basso alla sinistra di Steiner, stavolta non privo di colpe. 3-1.

Linci che reagiscono al graffio, portandosi subito in avanti con Korkiakoski, che pesca il jolly dalla distanza con Filippo Matonti che fa passare il disco, forse coperto. 3-2. Passa un minuto e Marcello Borghi si fa cacciare dal ghiaccio per comportamento antisportivo, penalità pesantissima. Pergine sposta il baricentro in avanti, mettendo alle corde Varese, che però riesce a contenere le Linci annullando la superiorità.

A 45:36 Sullmann colpisce con il bastone Filippo Matonti, fallo che consente ai Mastini di giocare con l’uomo in più, ottima occasione per il sigillo finale. Da Rin decide di non giocare con lo special team, schierando Mazzacane, Xamin e Tilaro in avanti. Azione di attacco che però genera una sbavatura in fase di costruzione, ne approfitta Korkiakoski che si invola verso la gabbia giallonera, costringendo Xamin al fallo. Penalità che sfuma per Varese, e pareggio per Pergine sfiorato.

Trentini che a 3′ decidono di togliere il portiere. E’ un vero e proprio assalto all’arma bianca, con i Mastini trincerati in difesa. Pergine vicinissimo al gol, che per le belle azioni messe sul ghiaccio avrebbe pure meritato, ma è Varese a passare con il solito Bastille, bravo a rincorrere un disco, recuperarlo, subire fallo ma resistere in maniera tenace mettendo il disco in rete a porta vuota. 4-2.

HCMV MASTINI VARESE – PERGINE SAPIENS 4-2

(1-0; 1-1; 2-1)

RETI: 18.38 Bastille (V – Ghiglione, Buono); 24.47 Bastille (V – Maekinen), 34.36 Sullman Pilser (P – Liprandi, Korkiakoski); 45.53 Maekinen (V – Bastille, Buono), 47.29 Korkiakoski (P – Sullman Pilser, Foccoli); 58.21 Bastille (V – Buono).

VARESE: F. Matonti (Pysarenko); Schina, Re, Maekinen, Crivellari, M. Matonti, E. Mazzacane; M. Borghi, Terzago, Perino, Buono, Ghiglione, Bastille, Xamin, M. Mazzacane, Tilaro, Peterson, P. Borghi, Venturi. All. Da Rin.

PERGINE: Steiner (Zanella); Marchetti, Manica, Ambrosi, Marcazzan, Liprandi, Meneghini; Sullman Pilser, Korkiakiski, Foccoli, Bitetto, Andreotti, Gasparetti, Viliotti, Emoff. All. Ambrosi.

ARBITRI: Pignatti e Volcan (Alberti e Brenna).

NOTE. Penalità: V 8; P 12. Superiorità: V 1-6; P 0-4. Spettatori: 759.