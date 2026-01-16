Castiglione Olona, l’ultimo saluto ai coniugi scomparsi: «Siete partiti insieme verso la luce di Dio»

Castiglione Olona si è stretta oggi pomeriggio o attorno alla famiglia di Luigi Gassa e Angela Maria Guelmano, i due anziani coniugi trovati senza vita nella loro abitazione lo scors 4 gennaio.

A celebrare le esequie è stato l’arciprete don Antonio Cortesi, che durante l’omelia si è rivolto direttamente ai figli della coppia, esprimendo la vicinanza e l’affetto della comunità castiglionese in questo momento di dolore: «Siamo con voi, Riccardo e Lorenzo – ha detto – e vi portiamo nel cuore, come abbiamo sempre portato nel cuore i vostri genitori, persone semplici, unite da un lungo cammino di vita insieme».

Numerosi i presenti in chiesa, tra parenti, amici e conoscenti che hanno voluto dare un ultimo saluto ai due coniugi, molto conosciuti in paese per la loro discrezione e gentilezza.

«Insieme nella vita, insieme nella luce di Dio»

Durante la celebrazione don Ambrogio ha commentato il passo del Vangelo di Luca dedicato alla morte e resurrezione di Gesù Cristo. Un messaggio di speranza, che il sacerdote ha legato alla vicenda della coppia: «Hanno vissuto tutta la vita insieme – ha detto – uniti in un matrimonio lungo e fecondo, benedetto dalla nascita dei loro due figli. E insieme sono partiti, mano nella mano, verso la vita eterna, verso la luce di Dio».

Una morte che lascia interrogativi

Il ritrovamento dei corpi dei due anziani, avvenuto una decina di giorni fa nella loro casa di Castiglione, aveva suscitato grande cordoglio e sgomento. Al momento sono ancora in corso le indagini per chiarire le cause del decesso, ma l’ipotesi prevalente resta quella di un tragico malore simultaneo o a breve distanza, che non ha lasciato scampo a nessuno dei due. Saranno i risultati dell’autopsia eseguita venerdì a fornire elementi per rafforzare o smentire questa ipotesi.