Chi tutela noi pendolari che ogni giorno andiamo in Svizzera a lavorare?

Cara redazione di Varesenews,

Sono un vostro affezionato lettore e, ahimè, anche un pendolare che gode (subisce?) dei servizi di Trenord.

Voglio raccontarvi le disavventure, ormai soprusi, che queste ferrovie hanno regalato in questo breve 2026 a chi, come me, viaggia dalle nostre zone verso la Svizzera.

Per mettere subito le cose in chiaro, immediatamente dopo l’Epifania siamo stati accolti con uno sciopero lunedì 12. Lungi da me discutere motivazioni e legittimità dello sciopero, che rimane un diritto fondamentale.

Il giorno seguente, martedì 13, l’affollatissimo treno S50 25558 da Varese per Bellinzona é stato cancellato con la misteriosa motivazione “Cambio turno” e il treno successivo verso Mendrisio, da cui fare un cambio per chi va verso Lugano, é stato fermo diversi minuti tra Induno e Cantello.

Per non farci mancare nulla, oggi mer 14, chi ha deciso di prendere il treno prima per andare al lavoro (già ieri ho fatto tardi, ho dei doveri verso il mio datore di lavoro) si é trovato di fronte allo spettacolo che vi condivido in foto:

– treno S40 25452 verso Giubiasco con 50 minuti di ritardo. Motivazione? Problema col personale, riportato da un addetto in stazione.

– Successivo treno verso destinazione, il leggendario S50 25558, 20 minuti di ritardo

A completare il quadro, ci hanno accolto con un nuovo, ulteriore aumento delle tariffe (circa 8% per chi come me va fino a Lugano, certamente con una quota della componente Svizzera).

Cosa dobbiamo fare noi pendolari, che chiediamo solamente di arrivare al lavoro ricevendo ciò per cui abbiamo pagato?

Se questi sono gli auspici, spero che il 2027 arrivi presto.

Intanto, mentre scrivo, il ritardo del S40 é salito a 60 minuti

(successivamente, secondo la “App” di Trenord, verrà cancellato ndr)

Stefano