“Cibo dipinto, cibo fotografato” nella tappa dei Percorsi d’Arte a Ferno
Dario Ferrè, del Circolo Fotografico Bustese, e Giampaolo Livetti, storico dell’arte, portano alla scoperta della rappresentazione del cibo nel tempo
“Cibo dipinto, cibo fotografato” è il tema della nuova tappa dei “Percorsi d’Arte” all’Alleanza Cooperativa San Martino di Ferno: appuntamento venerdì 16 gennaio alle 21 al salone di via Mazzini 16.
L’incontro, che fa parte della storica rassegna portata avanti dal circolo culturale fernese, arrivata ormai alla undicesima edizione, e che in queste più recenti edizioni vede anche la collaborazione del Gruppo Culturale della Comunità Parrocchiale San Paolo VI di Ferno – Lonate Pozzolo – Sant’Antonino . Tornavento, riprende una formula già sperimentata dai due relatori della serata, Dario Ferrè, del Circolo Fotografico Bustese, e Giampaolo Livetti, storico dell’arte.
Quest’ultimo parlerà appunto del cibo dipinto, mentre la parte del cibo fotografato sarà affrontata da Ferrè, in un confronto che già in passato è stato tipico di questo tipo di serata, e che negli anni ha affrontato temi quali il ritratto, la guerra. Il paesaggio, mettendo sempre a confronto, ma soprattutto in dialogo, l’aspetto artistico-rappresentativo dell’argomento e quello più meccanico-fotografico.
(Foto di apertura: “Natura morta” di Giacomo Ceruti, Milano, 1698-1767)
«In questa edizione – anticipa Livetti – abbiamo scelto il cibo per le sue valenze interessanti dal punto di vista storico e anche quasi “freudiano”, perché il cibo è gola, piacere, cibo di classe, anche cibo critico. E questo incontro si propone come un approfondimento, un po’ come accade in tutte le argomentazioni che compongono i Percorsi d’Arte, invitando a riflettere e pensare sulle cose in profondità».
L’ingresso è libero.
