Varese News

Gallarate/Malpensa

Coarezza e la festa patronale di San Sebastiano

Venerdì 23 gennaio alle ore 18.00 Santa Messa per gli Agenti della Polizia Locale e per le Autorità

Generico 19 Jan 2026
Domenica 18 gennaio, nella piccola frazione di Somma Lombardo, si sono svolti i festeggiamenti in onore del Patrono San Sebastiano.
Alle ore 11.00 sul sagrato della Chiesa è stato acceso il globo simbolo del martirio.
Poi la Santa Messa Solenne presieduta dal Prevosto don Paolo Fumagalli con la presenza del Diacono Angelo Montalbetti e delle Autorità Civili.
La Santa Messa è stata accompagnata con i canti eseguiti dal coro della Comunità Pastorale Maria Madre presso la Croce diretti dalla Maestra Yasmin Zekri.
La giornata è proseguita presso la ex scuola con il pranzo preparato dalla ProLoco.
I festeggiamenti proseguiranno venerdì 23 gennaio alle ore 18.00 con la celebrazione Eucaristica per la Polizia Locale che ricorda il loro patrono.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 23 Gennaio 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.