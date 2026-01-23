Coarezza e la festa patronale di San Sebastiano
Venerdì 23 gennaio alle ore 18.00 Santa Messa per gli Agenti della Polizia Locale e per le Autorità
Domenica 18 gennaio, nella piccola frazione di Somma Lombardo, si sono svolti i festeggiamenti in onore del Patrono San Sebastiano.
Alle ore 11.00 sul sagrato della Chiesa è stato acceso il globo simbolo del martirio.
Poi la Santa Messa Solenne presieduta dal Prevosto don Paolo Fumagalli con la presenza del Diacono Angelo Montalbetti e delle Autorità Civili.
La Santa Messa è stata accompagnata con i canti eseguiti dal coro della Comunità Pastorale Maria Madre presso la Croce diretti dalla Maestra Yasmin Zekri.
La giornata è proseguita presso la ex scuola con il pranzo preparato dalla ProLoco.
I festeggiamenti proseguiranno venerdì 23 gennaio alle ore 18.00 con la celebrazione Eucaristica per la Polizia Locale che ricorda il loro patrono.
