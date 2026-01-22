Colpo a centrocampo per la Pro Patria: preso il nazionale estone Tunjov

La pericolante Pro Patria mette a segno un colpo a centrocampo assicurandosi, a titolo definitivo dall’Ospitaletto Franciacorta, il 24enne estone Georgi Tunjov. Il calciatore ha firmato un contratto che lo legherà al club biancoblù fino al 30 giugno 2026 e nella nuova avventura vestirà la maglia numero 17. (foto in alto: da Pescara Calcio)

Tunjov – nazionale con 16 caps con la maglia dell’Estonia – è arrivato in Italia nel 2018 grazie alla Spal, società con cui ha avuto modo di affacciarsi anche alla massima serie. Con il club ferrarese ha infatti collezionato 10 presenze in Serie A, facendo il suo esordio il 15 dicembre 2019 nella sfida Roma-Spal all’Olimpico.

Negli anni successivi il centrocampista estone ha maturato ulteriore esperienza tra i professionisti, tra B e C, vestendo prima la maglia della Carrarese e poi tornando nuovamente alla Spal. Il punto più alto della sua carriera è arrivato nella stagione 2023-24, in cui ha vestito la maglia del Pescara, disputando un’annata di grande livello impreziosita da 7 gol in 29 partite, la migliore in termini realizzativi.

Lo scorso campionato lo ha visto dividersi tra Pescara e Pineto, sempre in Serie C, prima di rimanere svincolato fino al mese di ottobre. Successivamente Tunjov ha scelto di ripartire dall’Ospitaletto Franciacorta, con cui ha totalizzato 11 presenze tra campionato e coppa. Ora la nuova avventura a Busto Arsizio dove la sua esperienza e il suo talento dovranno contribuire a dare la scossa a una squadra in caduta libera.