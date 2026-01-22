Varese News

Sport

Colpo a centrocampo per la Pro Patria: preso il nazionale estone Tunjov

I tigrotti hanno annunciato il terzo acquisto della sessione invernale dopo Pogliano e Desogus. Per lui 16 presenze con la rappresentativa baltica e un passato in Serie A con la Spal

georgi tunjov | foto: Pescara Calcio

La pericolante Pro Patria mette a segno un colpo a centrocampo assicurandosi, a titolo definitivo dall’Ospitaletto Franciacorta, il 24enne estone Georgi Tunjov. Il calciatore ha firmato un contratto che lo legherà al club biancoblù fino al 30 giugno 2026 e nella nuova avventura vestirà la maglia numero 17. (foto in alto: da Pescara Calcio)

Galleria fotografica

Pro Patria – Giana Erminia 0-4 4 di 29
Pro Patria - Giana Erminia 0-4
Pro Patria - Giana Erminia 0-4
Pro Patria - Giana Erminia 0-4
Pro Patria - Giana Erminia 0-4

Tunjov – nazionale con 16 caps con la maglia dell’Estonia – è arrivato in Italia nel 2018 grazie alla Spal, società con cui ha avuto modo di affacciarsi anche alla massima serie. Con il club ferrarese ha infatti collezionato 10 presenze in Serie A, facendo il suo esordio il 15 dicembre 2019 nella sfida Roma-Spal all’Olimpico.

Negli anni successivi il centrocampista estone ha maturato ulteriore esperienza tra i professionisti, tra B e C, vestendo prima la maglia della Carrarese e poi tornando nuovamente alla Spal. Il punto più alto della sua carriera è arrivato nella stagione 2023-24, in cui ha vestito la maglia del Pescara, disputando un’annata di grande livello impreziosita da 7 gol in 29 partite, la migliore in termini realizzativi.

Lo scorso campionato lo ha visto dividersi tra Pescara e Pineto, sempre in Serie C, prima di rimanere svincolato fino al mese di ottobre. Successivamente Tunjov ha scelto di ripartire dall’Ospitaletto Franciacorta, con cui ha totalizzato 11 presenze tra campionato e coppa. Ora la nuova avventura a Busto Arsizio dove la sua esperienza e il suo talento dovranno contribuire a dare la scossa a una squadra in caduta libera.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 22 Gennaio 2026
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Pro Patria – Giana Erminia 0-4 4 di 29
Pro Patria - Giana Erminia 0-4
Pro Patria - Giana Erminia 0-4
Pro Patria - Giana Erminia 0-4
Pro Patria - Giana Erminia 0-4

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.