Criseo sfida Aliprandini: domani il nome del candidato del centrosinistra a Somma
Sabato 10 gennaio i dem chiamati al tra l'architetto e l'attuale vicesindaco: il voto di circa 60 tesserati decideranno chi correrà nel centrosinistra per il post Bellaria. Lo spoglio verso le 18:30
Il centrosinistra sommese arriva al primo bivio decisivo per il dopo Stefano Bellaria. Domani, sabato 10 gennaio gli iscritti del Partito Democratico della Città dei Tre Leoni sono chiamati a scegliere il nome del candidato sindaco da proporre alla coalizione per le elezioni comunali di maggio.
Il confronto, nato per superare un momento di stallo interno sul successore dell’attuale primo cittadino Stefano Bellaria, vede protagonisti due profili legati alla città ma con percorsi differenti: il vicesindaco uscente Stefano Aliprandini e l’architetto Sandro Criseo.
Il seggio sarà allestito alla Sala Fallaci di via Briante, dove le operazioni di voto si svolgeranno dalle 15 alle 18. La consultazione è riservata ai circa 60 iscritti che hanno rinnovato il tesseramento entro il 30 dicembre. Prima dell’apertura delle urne, lo spazio ospiterà un momento di dibattito pubblico tra i due contendenti, un ultimo confronto diretto per illustrare programmi e visioni prima del verdetto della base.
IL VICESINDACO ALPRANDINI: “IN 10 ANNI RESO SOMMA PIÙ ACCESSIBILE”
Stefano Aliprandini punta sull’esperienza amministrativa accumulata in dieci anni di giunta, con cinque anni. Nel suo programma rivendica i risultati ottenuti in termini di finanziamenti, ricordando come Somma Lombardo sia stata capace di attrarre ingenti risorse dal PNRR, ricordando come Somma sia «la città della Provincia di Varese che ha vinto più bandi, e ottenuto più risorse, nella fascia dei comuni con meno di 50mila abitanti». La sua proposta si muove nel solco della continuità del mandato Bellaria, con un approccio pragmatico orientato a sicurezza, ascolto, servizi sociali e mobilità, puntando a concretizzare i progetti già avviati durante l’amministrazione uscente.
“Continuità e innovazione”, Aliprandini guarda alle primarie di Somma Lombardo
CRISEO: “UNA CANDIDATURA NON DI DIVISIONE”
«La mia candidatura deve essere vista come candidatura di continuità, non di divisione» assicura lo “sfidante” Sandro Criseo, architetto e docente. Esperto di tutela ambientale e urbanistica, Criseo mette al centro della sua visione la digitalizzazione dell’ente e il recupero del centro storico attraverso la partecipazione dei cittadini. La sua attenzione è rivolta in particolare alla gestione del territorio e al rapporto con l’aeroporto di Malpensa, con l’obiettivo di potenziare la mobilità dolce e la promozione territoriale.
Primarie Pd a Somma Lombardo, Sandro Criseo e la sua visione per la città
Mentre il centrosinistra accelera per definire la leadership, il fronte opposto non ha ancora ufficializzato nessun nome. Il centrodestra di Somma Lombardo non si è infatti ancora esposto ufficialmente sul nome dello sfidante. Nonostante una conferenza stampa tenutasi a ottobre, durante la quale Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia avevano ribadito l’intenzione di correre uniti alle amministrative di maggio, non sono ancora seguiti annunci ufficiali sui possibili candidati sindaci.
L’esito del voto di sabato sarà quindi il primo vero punto fermo della campagna elettorale. Il nome che uscirà vincitore dalla Sala Fallaci diventerà il candidato ufficiale del Partito Democratico al tavolo dei progressisti, insieme a Somma Futura, Sinistra per Somma e Somma Civica.
