“Continuità e innovazione”, Aliprandini guarda alle primarie di Somma Lombardo

«Desidero mettere a disposizione della mia città l’esperienza e la competenza maturate». Con queste parole Stefano Aliprandini, attuale vicesindaco nella giunta guidata da Stefano Bellaria, conferma la sua corsa per la guida di Somma Lombardo.

Prima però, le primarie del PD di questo sabato. L’annuncio del voto della base interno ai dem, arrivato a fine dicembre, apre ufficialmente la strada al nome del candidato di centrosinistra in vista delle prossime elezioni, quelle di maggio per il dopo Bellaria: un ruolo che Aliprandini si contenderà con Sandro Criseo sabato 10 gennaio, dalle 15 alle 18, presso la Sala Fallaci in via Briante.

Dopo una decade trascorsa nel ruolo di assessore e poi di vicesindaco nell’ultimo mandato, l’esponente rivendica il percorso compiuto dall’amministrazione uscente: «Abbiamo operato in questi 10 anni per avere una Somma più accessibile, più attenta ai bisogni di tutti i cittadini a partire dai più piccoli e dai più fragili e più ricca di servizi». Secondo Aliprandini, il punto di forza dell’attuale esperienza amministrativa risiede proprio nel «favorire un lavoro in rete, sia in città sia con gli altri enti locali».

Un passaggio centrale della proposta riguarda i risultati concreti ottenuti sul fronte dei finanziamenti europei e della gestione delle crisi recenti. «La coalizione è stata il motore che ha permesso la buona amministrazione di una Comunità, che ha affrontato negli ultimi cinque anni una pandemia, la crisi economica, e le numerose sfide imposte dal PNRR» sottolinea il candidato. Risultati che hanno permesso a Somma Lombardo di essere «la città della Provincia di Varese che ha vinto più bandi, e ottenuto più risorse, nella fascia dei comuni con meno di 50mila abitanti».

Per il futuro, l’obiettivo è la scrittura di un programma elettorale che garantisca una visione «condivisa, efficace, pragmatica, quindi realizzabile». Aliprandini ha già delineato i temi cardine che illustrerà durante il confronto con gli elettori: «sicurezza, mobilità sostenibile, centro storico, commercio, turismo, scuola, cultura, sport». Si tratta di punti che intendono contemperare «innovazione sostenibile e continuità amministrativa con quanto già deliberato e/o progettato».

Il metodo proposto per il futuro ricalca quanto fatto finora, ovvero un impegno che parte dall’ascolto costante del territorio: «Il rinnovato interesse verso quartieri e associazioni ci ha portato a incontrare i cittadini in svariate occasioni di confronto».