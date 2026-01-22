Cultura come motore di sviluppo: premiati quindici progetti innovativi
I risultati dell’edizione 2025 del bando, promosso da Camera di Commercio e Fondazione Comunitaria del Varesotto. 180.000 euro per progetti culturali e azioni di capacity building
Organizzatori di festival di musica e teatro, una cooperativa in ambito astronomico e naturalistico, orchestre e associazioni musicali: sono questi i vincitori del bando “Cultura motore di sviluppo” 2025, promosso da Camera di Commercio e Fondazione Comunitaria del Varesotto per il terzo anno consecutivo.
I due enti hanno messo a disposizione complessivamente 180mila euro complessivi suddivisi in due linee di intervento:
Linea 1, dedicata al rafforzamento organizzativo e allo sviluppo delle competenze degli enti culturali;
Linea 2, rivolta a progetti culturali alla prima edizione o a nuove fasi di sviluppo, con particolare attenzione alla capacità di coinvolgere le comunità locali.
È interessante osservare che la provincia di Varese occupa il 12° posto nella classifica delle province italiane per incidenza del numero di imprese del settore “Core Cultura” sul totale provinciale. Le imprese che operano direttamente nel sistema produttivo culturale e creativo, in provincia di Varese, sono 3.723, con un peso pari al 5,5% sul totale provinciale. Il “sistema cultura” provinciale, allargato ai professionisti creativi, occupa 18.309 persone, il 4,9% dell’occupazione totale.
Infine, in termini di ricchezza prodotta, il settore produttivo culturale e creativo allargato genera un valore aggiunto totale pari a 1 miliardo e 258 milioni di euro. Questo contributo economico pesa per il 4,3% sul valore aggiunto complessivo della provincia di Varese.
Ritornando al bando la selezione ha premiato progetti caratterizzati da qualità culturale, sostenibilità, innovazione e radicamento territoriale. Ne emerge un quadro articolato del sistema culturale locale, che comprende iniziative di produzione e programmazione culturale, percorsi di innovazione e azioni di rafforzamento delle strutture organizzative degli enti.
«Il bando Cultura e Motore di Sviluppo 2025 rappresenta uno strumento concreto tramite cui la Camera di Commercio intende sostenere il settore culturale come leva strategica di crescita per il territorio – dichiara Mauro Vitiello, Presidente della Camera di Commercio di Varese-. Le imprese e gli enti culturali oltre che a rappresentare il valore simbolico, sono dei veri e propri attori economici, capaci di generare occupazione qualificata lavorando direttamente sulla potenza attrattiva dell’intero sistema locale».
«Gli esiti del bando Cultura Motore di Sviluppo 2025 confermano la qualità e la vitalità del tessuto culturale del nostro territorio – afferma Federico Visconti, Presidente della Fondazione Comunitaria del Varesotto -. I progetti sostenuti restituiscono un quadro articolato di esperienze capaci di coniugare valore culturale e rafforzamento gestionale, affiancando, nel caso della Linea 2, iniziative di più ampio respiro. Il tutto in linea con l’obiettivo della Fondazione di promuovere percorsi di crescita strutturata e continuativa per gli enti culturali locali».
Questi i progetti finanziati per la Linea 1
AstroNatura Società Cooperativa Sociale – progetto Inneschi
Orchestra da Camera Canova APS – progetto Orizzonte Canova
Karakorum SRL Impresa Sociale – progetto Arte 4.0: un’AI per l’impatto
Gattabuia – progetto INSIGHT Hub
ASD Gens d’Ys Accademia Danze Irlandesi – progetto Rotte digitali
Associazione Tra Sacro e Sacro Monte – progetto Sacro Monte da comunicare
Momenti Musicali – APS – progetto Musica aumentata
Il Sorriso Coop. Soc. – progetto Piambello dal vivo
Ensemble Amadeus – progetto ConcertTech.va 3.0
Amici di Piero Chiara APS – progetto Rinnovando il Premio Chiara
Associazione Musicale Duomo – progetto Musica al Chiostro di Voltorre
Giorni Dispari Teatro APS – progetto InOpera Factory InRete
Associazione Culturale Festival del Teatro e della Comicità – Città di Luino – progetto Sviluppo Ass. Culturale Luino
Circolo degli Artisti di Varese – progetto Ceresio in Giallo
Questi i progetti finanziati per la Linea 2
I Tencitt – Ass.ne Culturale e Folkloristica – Festival Internazionale del Folklore
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.