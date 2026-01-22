Cultura come motore di sviluppo: premiati quindici progetti innovativi

Organizzatori di festival di musica e teatro, una cooperativa in ambito astronomico e naturalistico, orchestre e associazioni musicali: sono questi i vincitori del bando “Cultura motore di sviluppo” 2025, promosso da Camera di Commercio e Fondazione Comunitaria del Varesotto per il terzo anno consecutivo.

I due enti hanno messo a disposizione complessivamente 180mila euro complessivi suddivisi in due linee di intervento:

Linea 1, dedicata al rafforzamento organizzativo e allo sviluppo delle competenze degli enti culturali;

Linea 2, rivolta a progetti culturali alla prima edizione o a nuove fasi di sviluppo, con particolare attenzione alla capacità di coinvolgere le comunità locali.

È interessante osservare che la provincia di Varese occupa il 12° posto nella classifica delle province italiane per incidenza del numero di imprese del settore “Core Cultura” sul totale provinciale. Le imprese che operano direttamente nel sistema produttivo culturale e creativo, in provincia di Varese, sono 3.723, con un peso pari al 5,5% sul totale provinciale. Il “sistema cultura” provinciale, allargato ai professionisti creativi, occupa 18.309 persone, il 4,9% dell’occupazione totale.

Infine, in termini di ricchezza prodotta, il settore produttivo culturale e creativo allargato genera un valore aggiunto totale pari a 1 miliardo e 258 milioni di euro. Questo contributo economico pesa per il 4,3% sul valore aggiunto complessivo della provincia di Varese.

Ritornando al bando la selezione ha premiato progetti caratterizzati da qualità culturale, sostenibilità, innovazione e radicamento territoriale. Ne emerge un quadro articolato del sistema culturale locale, che comprende iniziative di produzione e programmazione culturale, percorsi di innovazione e azioni di rafforzamento delle strutture organizzative degli enti.

«Il bando Cultura e Motore di Sviluppo 2025 rappresenta uno strumento concreto tramite cui la Camera di Commercio intende sostenere il settore culturale come leva strategica di crescita per il territorio – dichiara Mauro Vitiello, Presidente della Camera di Commercio di Varese-. Le imprese e gli enti culturali oltre che a rappresentare il valore simbolico, sono dei veri e propri attori economici, capaci di generare occupazione qualificata lavorando direttamente sulla potenza attrattiva dell’intero sistema locale».

«Gli esiti del bando Cultura Motore di Sviluppo 2025 confermano la qualità e la vitalità del tessuto culturale del nostro territorio – afferma Federico Visconti, Presidente della Fondazione Comunitaria del Varesotto -. I progetti sostenuti restituiscono un quadro articolato di esperienze capaci di coniugare valore culturale e rafforzamento gestionale, affiancando, nel caso della Linea 2, iniziative di più ampio respiro. Il tutto in linea con l’obiettivo della Fondazione di promuovere percorsi di crescita strutturata e continuativa per gli enti culturali locali».

Questi i progetti finanziati per la Linea 1

AstroNatura Società Cooperativa Sociale – progetto Inneschi

Orchestra da Camera Canova APS – progetto Orizzonte Canova

Karakorum SRL Impresa Sociale – progetto Arte 4.0: un’AI per l’impatto

Gattabuia – progetto INSIGHT Hub

ASD Gens d’Ys Accademia Danze Irlandesi – progetto Rotte digitali

Associazione Tra Sacro e Sacro Monte – progetto Sacro Monte da comunicare

Momenti Musicali – APS – progetto Musica aumentata

Il Sorriso Coop. Soc. – progetto Piambello dal vivo

Ensemble Amadeus – progetto ConcertTech.va 3.0

Amici di Piero Chiara APS – progetto Rinnovando il Premio Chiara

Associazione Musicale Duomo – progetto Musica al Chiostro di Voltorre

Giorni Dispari Teatro APS – progetto InOpera Factory InRete

Associazione Culturale Festival del Teatro e della Comicità – Città di Luino – progetto Sviluppo Ass. Culturale Luino

Circolo degli Artisti di Varese – progetto Ceresio in Giallo

Questi i progetti finanziati per la Linea 2

I Tencitt – Ass.ne Culturale e Folkloristica – Festival Internazionale del Folklore