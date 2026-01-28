Dai sentieri più tecnici al futuro del trail running. Vibram e UTMB® World Series rinnovano la collaborazione
Prosegue per altri tre anni l'alleanza avviata nel 2007, rafforzando innovazione, performance e sostenibilità nel trail running
Vibram e UTMB® World Series hanno annunciato il rinnovo della loro partnership per i prossimi tre anni, proseguendo una collaborazione avviata nel 2007 e destinata a celebrare, nel 2027, vent’anni di storia condivisa. (nella foto il Vibram Innovation Mobile Lab)
Un’alleanza che ha segnato in modo profondo l’evoluzione del trail running e degli sport outdoor, contribuendo a innalzare gli standard di sicurezza, tecnicità e affidabilità sui terreni più impegnativi. Nel corso degli anni, la collaborazione ha accompagnato la crescita del movimento trail, migliorando l’esperienza dei runner grazie a test sul campo, feedback diretti degli atleti e allo sviluppo di soluzioni tecnologiche all’avanguardia.
L’impegno congiunto di Vibram e UTMB® World Series si è tradotto anche in un’attenzione crescente alla sostenibilità, con prodotti progettati per durare più a lungo e ridurre l’impatto ambientale. All’interno di questo percorso si inserisce l’Innovation Mobile Lab di Vibram, presente nei principali eventi del circuito UTMB® World Series. Il laboratorio itinerante offre ad atleti e appassionati strumenti e consigli per la corretta manutenzione delle calzature, promuovendo pratiche responsabili che ne prolungano la vita utile e ne valorizzano le prestazioni. La leadership di Vibram nel trail running trova conferma anche nei numeri.
Secondo Trailrunning Review, nel 2025 il 46% dei partecipanti alle gare UTMB, CCC e OCC ha indossato calzature con suole Vibram, un dato che consolida il ruolo del brand come riferimento per performance e tecnicità. «Il rinnovo della partnership con UTMB® World Series è un segnale forte di quasi 20 anni di impegno a supporto della crescita del trail running», ha affermato Jérôme Bernard, head of global tester team department di Vibram. Aggiunge Céline Prevost, sales director di UTMB Group: «Condividiamo una visione comune di eccellenza, innovazione e sostenibilità, al servizio dei runner di tutto il mondo».
