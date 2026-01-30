Dal Kenya a Materia: un progetto di solidarietà che costruisce futuro

Un sogno che prende forma mattone dopo mattone e che guarda al futuro dei più piccoli. È l’esperienza dell’associazione Merisha for Kenya, protagonista dell’incontro in programma lunedì 9 febbraio alle 21.00 a Materia, dedicato a raccontare un progetto di solidarietà che dal territorio varesino arriva fino al Kenya.

Nel villaggio di Gede, l’associazione opera da anni per garantire istruzione e pasti quotidiani a numerosi bambini, offrendo loro un’opportunità concreta di crescita e riscatto. Un impegno che oggi si traduce in una nuova sfida: la costruzione di una scuola sicura e accogliente, pensata come uno spazio in cui studiare, crescere e immaginare un domani migliore.

Durante la serata verrà raccontato il percorso dell’associazione, le difficoltà affrontate e i risultati raggiunti, con uno sguardo particolare al progetto della nuova struttura scolastica. A guidare il pubblico in questo viaggio saranno Francesca Tria, presidente di Merisha for Kenya, e Lorenzo Franzetti, che condivideranno testimonianze, immagini ed esperienze dal campo.

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.