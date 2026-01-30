Dal Kenya a Materia: un progetto di solidarietà che costruisce futuro
Lunedì 9 febbraio una serata di approfondimento sull’esperienza dell’associazione Merisha for Kenya, impegnata nel villaggio di Gede tra istruzione, pasti garantiti e la costruzione di una nuova scuola
Un sogno che prende forma mattone dopo mattone e che guarda al futuro dei più piccoli. È l’esperienza dell’associazione Merisha for Kenya, protagonista dell’incontro in programma lunedì 9 febbraio alle 21.00 a Materia, dedicato a raccontare un progetto di solidarietà che dal territorio varesino arriva fino al Kenya.
Nel villaggio di Gede, l’associazione opera da anni per garantire istruzione e pasti quotidiani a numerosi bambini, offrendo loro un’opportunità concreta di crescita e riscatto. Un impegno che oggi si traduce in una nuova sfida: la costruzione di una scuola sicura e accogliente, pensata come uno spazio in cui studiare, crescere e immaginare un domani migliore.
Durante la serata verrà raccontato il percorso dell’associazione, le difficoltà affrontate e i risultati raggiunti, con uno sguardo particolare al progetto della nuova struttura scolastica. A guidare il pubblico in questo viaggio saranno Francesca Tria, presidente di Merisha for Kenya, e Lorenzo Franzetti, che condivideranno testimonianze, immagini ed esperienze dal campo.
“Amani for Gede”, un viaggio in Kenya racconta come nasce la scuola della speranza
Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.
