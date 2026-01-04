Varese News

Sport

“Dal Parquet”: il dopopartita di Openjobmetis – Guerri 84-80

Episodio stagionale numero 14 del nostro podcast dedicato ai dopopartita della Pallacanestro Varese. Terzo successo in fila per la squadra di Kastritis al termine di una partita ricca di sorpassi

dal parquet stagione 2 episodio 14

Terza vittoria consecutiva per la Openjobmetis continua a sperare nella qualificazione alle Final Eight. Dopo Trieste e Trapani i biancorossi battono anche la Guerri Napoli 84-80 dopo una gara con ben 13 sorpassi in testa. Al match della 14a giornata è dedicato il nuovo episodio di “Dal Parquet – Il dopopartita di VareseNews”, il podcast dedicato ai match della Pallacanestro Varese: all’interno trovate i voti ai giocatori di Damiano Franzetti, le parole di coach Kastritis, il racconto del momento decisivo, alcuni commenti dei tifosi e il punto tecnico di coach Roberto Conti.

“Dal Parquet” è disponibile nei canali di VareseNews sulle principali piattaforme audio come Spreaker, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast oltre che su Youtube. Ricordatevi di cliccare “Mi piace” per restare sempre aggiornati sulle nuove puntate!
La fotografia è di Maurizio Borserini, il supporto tecnico di Thomas Massara.
Giovedì 8 gennaio (in diretta alle 14 su Radio Materia) torna anche “Luci a Masnago” che poi sarà disponibile anche in forma di podcast.


.
.
.
GLI ARTICOLI DI VARESENEWS
.
LA CRONACALE PAGELLELE INTERVISTELA FOTOGALLERY

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 04 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.