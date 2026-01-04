“Dal Parquet”: il dopopartita di Openjobmetis – Guerri 84-80
Episodio stagionale numero 14 del nostro podcast dedicato ai dopopartita della Pallacanestro Varese. Terzo successo in fila per la squadra di Kastritis al termine di una partita ricca di sorpassi
Terza vittoria consecutiva per la Openjobmetis continua a sperare nella qualificazione alle Final Eight. Dopo Trieste e Trapani i biancorossi battono anche la Guerri Napoli 84-80 dopo una gara con ben 13 sorpassi in testa. Al match della 14a giornata è dedicato il nuovo episodio di “Dal Parquet – Il dopopartita di VareseNews”, il podcast dedicato ai match della Pallacanestro Varese: all’interno trovate i voti ai giocatori di Damiano Franzetti, le parole di coach Kastritis, il racconto del momento decisivo, alcuni commenti dei tifosi e il punto tecnico di coach Roberto Conti.
“Dal Parquet” è disponibile nei canali di VareseNews sulle principali piattaforme audio come Spreaker, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast oltre che su Youtube. Ricordatevi di cliccare “Mi piace” per restare sempre aggiornati sulle nuove puntate!
La fotografia è di Maurizio Borserini, il supporto tecnico di Thomas Massara.
Giovedì 8 gennaio (in diretta alle 14 su Radio Materia) torna anche “Luci a Masnago” che poi sarà disponibile anche in forma di podcast.
