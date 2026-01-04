“Dal Parquet”: il dopopartita di Openjobmetis – Guerri 84-80

Terza vittoria consecutiva per la Openjobmetis continua a sperare nella qualificazione alle Final Eight. Dopo Trieste e Trapani i biancorossi battono anche la Guerri Napoli 84-80 dopo una gara con ben 13 sorpassi in testa. Al match della 14a giornata è dedicato il nuovo episodio di “Dal Parquet – Il dopopartita di VareseNews”, il podcast dedicato ai match della Pallacanestro Varese: all’interno trovate i voti ai giocatori di Damiano Franzetti, le parole di coach Kastritis, il racconto del momento decisivo, alcuni commenti dei tifosi e il punto tecnico di coach Roberto Conti.

“Dal Parquet” è disponibile nei canali di VareseNews sulle principali piattaforme audio come Spreaker, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast oltre che su Youtube. Ricordatevi di cliccare “Mi piace” per restare sempre aggiornati sulle nuove puntate!

La fotografia è di Maurizio Borserini, il supporto tecnico di Thomas Massara.

Giovedì 8 gennaio (in diretta alle 14 su Radio Materia) torna anche “Luci a Masnago” che poi sarà disponibile anche in forma di podcast.



