Donna di 93 anni investita a Luino in corso XXV Aprile

L'anziana soccorsa in codice rosso: nella caduta ha battuto il capo. È il secondo grave incidente stradale da inizio anno che vede pedoni investiti

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di lunedì a Luino, dove una donna di 93 anni è stata investita mentre attraversava la strada. L’episodio si è verificato intorno alle 17.20 in corso XXV Aprile.

Secondo le prime informazioni, l’anziana stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata urtata da un’autovettura. L’impatto sarebbe stato lieve, ma sufficiente a farla cadere a terra. Nella caduta la donna avrebbe riportato un trauma cranico, giudicato inizialmente serio dai sanitari.

Sul posto sono intervenuti la Polizia locale di Luino e i mezzi di soccorso allertati dalla Soreu Laghi: è stata inviata un’ambulanza di Padana Emrgena Luino e un’utomedica. L’intervento è partito in codice rosso, poi declassato a codice giallo dopo le prime valutazioni cliniche.

La 93enne, rimasta sempre cosciente, è stata stabilizzata sul posto e quindi trasportata all’ospedale di Varese per accertamenti, in particolare per il trauma alla testa. Le sue condizioni, pur richiedendo cure e controlli approfonditi, non sarebbero al momento considerate critiche.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio della Polizia locale, che ha effettuato i rilievi per chiarire eventuali responsabilità e ricostruire con precisione quanto accaduto.

È il secondo grave incidente stradale da inizio anno che vede pedoni investiti: l’ultimo episodio si era verificato nel tardo pomeriggio dello scorso 11 gennaio.

Pubblicato il 19 Gennaio 2026
