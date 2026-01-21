Evviva le teste di legno: domenica 25 gennaio al MIV apre la mostra sui burattini
L’esposizione propone una trentina di burattini di legno della tradizione realizzati da Enrico Colombo e utilizzati per la rappresentazione degli spettacoli tradizionali del repertorio dei Burattini di Varese dal 1978 ad oggi.
Domenica 25 Gennaio 2026, in occasione della quarta rassegna di Teatro di Burattini a Varese, presso lo spazio espositivo MIV a Varese ,via Giuseppe Bernascone 13, alle ore 11.00 sarà ufficialmente inaugurata la mostra di Burattini Tradizionali del Teatro dei Burattini di Varese di Betty e Chicco Colombo: “Evviva le teste di legno”
L’acqua Magica . Spirito Spiritello Spiritoso . Lindoro.Le due farse della tradizione : Il fuori, I finti sordomuti.
La compagnia delle teste di legno ha come capo comico il Pin Girometta maschera della Città di Varese realizzata dal Prof. Giuseppe Talamoni che, nel 1956 vinse il concorso indetto dal Comune di Varese per l’ adozione di una maschera cittadina.
Teatro dei Burattini di Varese – MIV Spazio Espositivo
Per info, visite e orari di apertura contattare la Direzione del MIV 0332 284004
