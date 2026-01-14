Finti tecnici dell’acqua a Solaro: il Comune lancia l’allarme truffe

L’Amministrazione comunale di Solaro mette in guardia i cittadini da alcuni episodi di tentata truffa segnalati nei giorni scorsi sul territorio comunale. In particolare, si tratta di persone che si spacciano per tecnici della società che gestisce la rete idrica, cercando di entrare nelle abitazioni con la scusa di controlli o verifiche.

Nessuna verifica in corso

Attraverso una nota ufficiale, l’Amministrazione comunale sottolinea che attualmente non è in corso alcun tipo di intervento o verifica da parte di personale autorizzato. Gli episodi segnalati si configurano dunque come tentativi di raggiro, messi in atto da soggetti che non hanno alcun legame con l’azienda di gestione del servizio idrico.

Cautela e segnalazioni alle forze dell’ordine

«Si consiglia alla cittadinanza la massima prudenza – scrive il Comune – e si invita a non aprire la porta a sconosciuti che dichiarano di dover effettuare controlli sulla rete idrica, soprattutto in assenza di comunicazioni ufficiali. In caso di dubbi o sospetti, è fondamentale contattare tempestivamente le forze dell’ordine».

L’appello è rivolto in particolare alle persone più anziane, spesso più esposte a questo tipo di truffe. L’invito è anche quello di parlare con familiari, vicini e conoscenti, per diffondere l’allerta e prevenire altri episodi.

Le truffe porta a porta, spesso ben congegnate, rappresentano una minaccia concreta, soprattutto nei piccoli centri. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine è uno strumento fondamentale per contrastare questi fenomeni. Il Comune rinnova la propria disponibilità ad ascoltare segnalazioni e a fare da tramite con le autorità competenti.