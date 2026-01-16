Gadget falsi di Disney e Labubu: maxi sequestro a Gera Lario da parte della Guardia di Finanza

Nell’ambito di un piano di controlli sulla sicurezza dei prodotti in commercio, la Guardia di Finanza di Como ha effettuato una serie di interventi operativi nella zona dell’Alto Lago, con particolare attenzione alla regolarità della merce destinata ai consumatori.

La Compagnia della Guardia di Finanza di Menaggio ha sequestrato complessivamente oltre 500 articoli tra prodotti contraffatti e non conformi alla normativa vigente. Gli interventi si inseriscono in un piano mirato a tutelare i consumatori da merci potenzialmente pericolose o ingannevoli.

L’operazione più significativa ha riguardato un esercizio commerciale di Gera Lario, dove i militari hanno sequestrato penalmente oltre 30 articoli – tra cui custodie per smartphone, portachiavi e gadget – con marchi falsificati di noti brand internazionali come Disney e dei popolari Labubu. Per questo il rappresentante legale dell’attività è stato denunciato.

Nel corso dei controlli, sono stati inoltre sequestrati amministrativamente altri 518 articoli, tra cui accessori per cellulari e tablet, risultati privi delle indicazioni obbligatorie previste dalla legge. Si tratta di informazioni fondamentali per la sicurezza e la consapevolezza del consumatore: dall’identificazione del produttore alla composizione del prodotto, fino alle istruzioni per un uso corretto e sicuro.