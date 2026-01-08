Gallarate ricorda il sacrificio di Angelo Pegoraro, ucciso a 18 anni dai fascisti
Operaio, divenne partigiano combattendo nel Novarese e nella zona intorno a Gallarate. Domenica 18 la commemorazione
Anche quest’anno la città di Gallarate commemora la scomparsa del concittadino Angelo Pegoraro, partigiano, ucciso dalla violenza fascista il 16 gennaio 1945, sulla porta di casa.
Pegoraro aveva iniziato a militare nelle file della Resistenza ancora minorenne, a diciassette anni, prima intorno a Gallarate, poi nel Novarese (partecipando anche alla battaglia di Suno, come mitragliere), infine in quell’inverno 1944/45 ancora intorno alla città. Durante una pericolosa visita alla famiglia, nel quartiere operaio della Cascinetta, venne intercettato dalle Brigate Nere e ucciso.
La commemorazione – curata da Anpi Gallarate – si terrà giorno il 18 gennaio 2026 alle ore 11, come sempre al cippo commemorativo nel cortile delle case di via Pegoraro n°51. Nella strada che porta il suo nome.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
MannyC su Polveri sottili in riduzione in quasi tutta la Lombardia, Varese guida la classifica virtuosa di Legambiente
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Felice su Amazon sospende le consegne con i droni in Italia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.