Gallarate ricorda il sacrificio di Angelo Pegoraro, ucciso a 18 anni dai fascisti

Operaio, divenne partigiano combattendo nel Novarese e nella zona intorno a Gallarate. Domenica 18 la commemorazione

Angelo Pegoraro

Anche quest’anno la città di Gallarate commemora la scomparsa del concittadino Angelo Pegoraro, partigiano, ucciso dalla violenza fascista il 16 gennaio 1945, sulla porta di casa.

Pegoraro aveva iniziato a militare nelle file della Resistenza ancora minorenne, a diciassette anni, prima intorno a Gallarate, poi nel Novarese (partecipando anche alla battaglia di Suno, come mitragliere), infine in quell’inverno 1944/45 ancora intorno alla città. Durante una pericolosa visita alla famiglia, nel quartiere operaio della Cascinetta, venne intercettato dalle Brigate Nere e ucciso.

La commemorazione – curata da Anpi Gallarate – si terrà giorno il 18 gennaio 2026 alle ore 11, come sempre al cippo commemorativo nel cortile delle case di via Pegoraro n°51. Nella strada che porta il suo nome.

Pubblicato il 08 Gennaio 2026
