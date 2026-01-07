“Gennaio 1985”: neve, libri e mare nella nuova odissea di Greta Bienati

Gennaio 1985. Alla vigilia della nevicata del secolo, Paolo Vercellana, figlio illegittimo del scior padrun Vittorio Malatesta, torna, dopo sette anni, a Castiglione Olona, dove è nato. Diseredato dalla matrigna, ha passato la vita sulle navi da pesca del nord Atlantico, tra sirene inglesi, pesci di stirpe regale, giganti norvegesi e lugubri divinità norrene.

Ad aspettarlo, nella libreria Insula perdita, c’è Francesca, erede della dinastia che ha fondato il borgo e Stella polare di Paolo in tutte le sue peregrinazioni. Ma il ritorno si rivela molto diverso da quel che il pescatore ha immaginato…

Un’odissea in un mare di neve e di libri, tra merluzzi e bottoni, santi irlandesi e troll scandinavi, alla ricerca dell’Isola Perduta, la più bella di tutte, che, appena appare, svanisce in un azzurro color di lontananza. E, soprattutto, alla ricerca del misterioso paesaggio, dipinto da Masolino da Panicale a Palazzo Branda, che aspetta un nome da oltre cinque secoli.

In appendice, per chi volesse continuare a navigare nel mare magnum librorum, un portolano coi libri intessuti e citati nel romanzo. Per chi invece volesse salpare sulle acque dell’Atlantico, un dettagliato riepilogo cartografico sulla misteriosa Isola.

Il volume è disponibile su Amazon in formato kindle e in formato tascabile.

Secondo classificato alla XX edizione del Premio Letterario “Il Delfino”, nella sezione letteratura di mare.

L’AUTRICE GRETA BIENATI, laureata in Filosofia all’Università degli Studi di Milano, ha approfondito la letteratura medievale, anglosassone e scandinava presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, l’Universitat de Barcelona, l’Université Catholique de Louvain, l’University of Iceland di Reykjavík. Ha lavorato per molti anni per l’Insubria Libreria Antiquaria di Busto Arsizio e Castiglione Olona.

Ha pubblicato saggi, webcomics, racconti, romanzi premiati a livello nazionale e internazionale. Tra gli altri, Ballata laghera (2019, premio “Lago Gerundo” al miglior romanzo storico) e Come la primavera coi ciliegi (2019, premio “Città di Como”). I suoi racconti sono pubblicati su Nazione Indiana, Confidenze, Il rifugio dell’Ircocervo. L’elenco completo delle sue pubblicazioni è disponibile a questa pagina.