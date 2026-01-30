Giovani protagonisti a Varese, al via i progetti per cambiare la città

Con il mese di gennaio 2026 sono iniziate le prime azioni legate al progetto triennale DesTEENazione. Desideri in azione, finalizzato a promuovere in giovani e adolescenti la partecipazione, la prevenzione, l’inclusione sociale.

“Entra nel vivo un progetto articolato dedicato ai più giovani – sottolinea l’assessore ai Servizi sociali Roberto Molinari – per prevenire e contrastare situazioni di disagio che oggi emergono sempre di più. Si tratta di una progettualità che ha preso le mosse a partire dal lavoro svolto dai tavoli tematici nell’ambito del Piano di Zona. L’obiettivo è quello di favorire l’autonomia, la partecipazione, la capacità di agire nei propri contesti di vita, sviluppando percorsi di prevenzione e benessere rivolti a giovani ed adolescenti”.

Le prime azioni progettuali avviate riguardano gli interventi di educativa di strada, che interessano il territorio dell’Ambito sociale di Varese, che comprende oltre alla città di Varese anche i comuni che fanno parte del Piano di Zona, con incontri degli educatori nei luoghi di ritrovo spontanei e informali. La seconda azione avviata è quella di Get Up (Giovani ed Esperienze Trasformative di Utilità sociale e Partecipazione), che si svolge in alcune scuole del territorio varesino con l’obiettivo di sostenere l’aumento dell’autonomia e della partecipazione sociale dei ragazzi e delle ragazze, supportando l’inclusione sociale e il contrasto alla dispersione e l’abbandono scolastico. I ragazzi affiancati dagli educatori potranno progettare e realizzare cinque progetti di utilità sociale.

Queste prime azioni rientrano all’interno del progetto realizzato dal Comune di Varese grazie al finanziamento di 3 milioni di euro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: un progetto triennale dedicato a giovani e adolescenti, che consente la messa in campo di una serie di azioni in collaborazione con le realtà attive sul territorio e che permette la riqualificazione, con i lavori attualmente in corso, degli spazi multifunzionali di via Maspero che ospiteranno diverse attività.