Grande successo a Saronno per la Giöbia tra luci e fuoco in piazza Libertà

Uno spettacolo suggestivo e partecipato ha celebrato ieri sera la Giöbia nel cuore di Saronno, rinnovando una tradizione cara alla comunità con linguaggi moderni

Grande partecipazione ieri sera in piazza Libertà a Saronno per la festa della Giöbia, una tradizione antica che è stata riproposta dal Comune in chiave contemporanea, senza falò ma con uno spettacolo di giochi di luci e coreografie di fuoco  che attirato tantissime persone.

Il centro di Saronno si è riempito di persone: famiglie, bambini, giovani e anziani hanno affollato piazza Libertà per vivere insieme lo spettacolo.

«È stato emozionante vedere così tante persone riunite per una festa che fa parte della nostra identità –  dicono gli amministratori – L’inverno non ha avuto scampo: piazza Libertà è stata travolta dall’energia pura dei Lux Arcana. Uno show magnetico che ha fuso la forza ancestrale del fuoco alla tecnologia più spettacolare, lasciandoci tutti con il fiato sospeso e il cuore a mille. Abbiamo guardato le fiamme danzare per lasciarci alle spalle il freddo e le difficoltà, pronti ad accogliere la nuova stagione con una carica mai vista prima. Il calore della piazza, il ritmo degli artisti e quel senso di comunità ritrovata hanno reso questo ritorno della Giöbia un momento davvero epico».

La manifestazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra Comune di Saronno, la Croce Rossa che ha gestito la parte ristoro e la professionalità degli artisti di Lux Arcana. Un lavoro di squadra che ha permesso di offrire un evento gratuito, partecipato e sentito dalla cittadinanza.

Saronno - Spettacolo per la Giöbia

Pubblicato il 30 Gennaio 2026
