Grazie al pronto soccorso di Varese: sono stato assistito con attenzione e professionalità

Un cittadino racconta la sua esperienza prima sulle barelle del PS del Circolo e poi a casa, sempre curato dal personale ospedaliero

pronto soccorso ospedale varese

Buongiorno lettori

Ho avuto necessità di ricorrere al Pronto Soccorso di Varese per grave astenia e complicanze da influenza in deficit immunitario patologico.
Il PS risultava sovraffollato, sono stato alloggiato nei corridoi con molti altri pazienti, c’era pure carenza di barelle ma, nonostante l’attività incessante e ineludibile, il personale ospedaliero si dimostrava professionale e molto cortese.

Sono stato visitato e sottoposto a controlli ematici e di diagnostica per immagine ai quali sono seguite somministrazioni antibiotiche in vena e ossigenoterapia.
In pochi giorni ho recuperato uno stato di salute sufficiente per una dimissione che prevedesse continuità terapeutica a domicilio presso il quale ho ricevuto medici e infermieri che, con altrettanta professionalità, riguardo e attenzione hanno dato seguito alle cure con farmaci e strumenti forniti dall’ospedale

Ogni giorno preannunciavano telefonicamente l’orario di visita e avvisavano in caso di ritardo.
A fine cura ho ricevuto istruzioni verbali per recuperare la documentazione inerente il ricovero mediante link su cellulare.
Intendo esprimere un sentito ringraziamento a tutto il personale che opera in PS nonché apprezzamento per la lodevole e preziosa iniziativa di poter proseguire le cure in ambiente familiare favorendo così un valido benessere aggiuntivo all’interessato e ai congiunti.

Grazie
Flavio Purgato

17 Gennaio 2026
