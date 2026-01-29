I Mastini ospitano Pergine, la sconfitta non è un’opzione

Dopo la netta sconfitta, non tanto a livello di punteggio ma sicuramente di gioco, subita a Caldaro contro la squadra più in forma del torneo, i Mastini tornano sul ghiaccio di casa (giovedì 29, ore 20,45) contro Pergine sfidando una squadra affamata di punti che ha il chiaro obiettivo di evitare l’ultima posizione in classifica del Master Round.

Quella trentina è formazione senz’altro alla portata di un Varese che cerca la vittoria dopo i due passi falsi consecutivi. Un risultato positivo sarebbe utile al morale e soprattutto a non perdere terreno rispetto ad Aosta che, come i Lucci, ha messo a segno tre vittorie in altrettante partite nel corso di questa seconda fase di campionato.

Gialloneri che, pur mettendo sempre in pista la grinta e lo spirito di sempre, sembrano accusare problemi in termini di disposizione sul ghiaccio, dove la gran mole di gioco si scioglie al cospetto di avversari che sembrano disinnescare, anche con relativa semplicità, le trame offensive giallonere, spesso prevedibili e poco pericolose. Si tira molto verso la porta, ma osservando il gioco nel suo insieme, sembra mancare una vera e propria costruzione di gioco capace di rileggere le trame difensive avversarie e – di conseguenza – di produrre azioni realmente pericolose.

Il “cinismo”, proprio di squadre come il già citato Caldaro, non è nel DNA di questo Varese, ma come nella prima parte di campionato serve probabilmente raffinare le geometrie di gioco. Bello sarebbe che qualcosa si muovesse anche nelle situazioni di power play, problema ormai annoso che ha compromesso il potenziale esito positivo di alcune partite importanti.

Turno comunque alla portata dicevamo, ma che non deve assolutamente essere preso alla leggera, viste le bocche di fuoco Korkiakoski e Sullmann Pilser, quattro punti a testa in tre partite, e il buon reparto difensivo delle Linci che se in serata può generare problemi all’attacco varesino. Riflettori puntati sulla coppia Bastille-Buono, che proprio contro Pergine potrebbe esprimersi al meglio, con la speranza che il neoacquisto si sblocchi ed oltre a preziosi assist vada anche in rete, condizione che psicologicamente potrebbe aiutare sia lui che il gruppo.

IHL MASTER ROUND (4a giornata)

PROGRAMMA: Appiano – Aosta (20); Caldaro – Alleghe (20,30); Varese – Pergine (20,45).

CLASSIFICA: Caldaro 26; Aosta 20; Appiano, VARESE 16; Alleghe 15; Pergine 14.