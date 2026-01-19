I residenti di Somma Lombardo possono parlare con l’Inps dal municipio

La tecnologia per accorciare le distanze tra pubblica amministrazione e residenti. A Somma Lombardo, nella giornata del 19 gennaio, il percorso verso la cittadinanza digitale prosegue con l’istituzione dello sportello digitale Punto Utente Evoluto (Pue) dell’Inps.

Lo sportello è stato allestito all’interno dei locali del municipio e permette di accedere a servizi e prestazioni senza dover raggiungere fisicamente le sedi dell’istituto di previdenza. Il punto di Somma Lombardo sarà operativo tutti i martedì mattina. Per usufruire del servizio è necessario richiedere un appuntamento telefonando all’Urp al numero 0331989095.

«La città – spiega il Comune – è tra i soli quattro comuni in tutta la Lombardia (i dati risalgono all’autunno 2025, ndr.) ad aver attivato il Pue, resa possibile grazie alla formazione specifica dei dipendenti dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico».

L’iniziativa prosegue il lavoro sull’inclusione digitale già avviato lo scorso dicembre con l’apertura dello sportello collegato ai facilitatori dell’agenzia Future Job. Attraverso la nuova postazione dedicata, i residenti possono mettersi in contatto in videochiamata con un operatore dell’Inps con il supporto di un operatore comunale.

Le funzioni disponibili riguardano la consultazione dell’estratto contributivo, le informazioni sui pagamenti e il rilascio della Certificazione Unica per pensioni e sostegni al reddito. È inoltre possibile verificare lo stato delle domande o stampare documenti come il modello ObisM. Il Comune ha precisato che nessuna copia dei dati sensibili o dei documenti stampati verrà trattenuta dagli uffici, né in formato cartaceo né digitale.

Oltre alla consultazione, il servizio consente di prenotare appuntamenti o trasmettere documentazione ufficiale direttamente agli uffici territoriali dell’istituto. In questo caso, i file devono essere forniti in formato pdf o p7m e non devono superare la dimensione di 4 MB per singolo allegato.