Il Banff Film Festival fa tappa a Varese e Saronno: due serate per celebrare la montagna e l’avventura
Tra montagna e emozioni: il Banff Film Festival racconta la natura e l’avventura con storie da tutto il mondo
Torna in provincia di Varese il Banff Mountain Film Festival World Tour Italia, la rassegna internazionale dedicata al cinema di montagna, sport outdoor e avventura. L’edizione 2026 porterà sul grande schermo una nuova selezione dei migliori cortometraggi premiati e finalisti del festival canadese.
Gli appuntamenti in provincia sono giovedì 5 febbraio a Varese, al Cinema Teatro Nuovo; mentre lunedì 9 marzo il festival arriva a Saronno, al Cinema Silvio Pellico.
Storie di esplorazione, sfida e bellezza
Il Banff è riconosciuto a livello mondiale come punto di riferimento per chi ama la montagna non solo come paesaggio, ma come spazio di avventura, ricerca, equilibrio e scoperta. Le serate propongono una selezione di film che raccontano imprese alpinistiche estreme, viaggi in ambienti remoti, ritratti di sportivi fuori dal comune, ma anche storie intime di connessione tra uomo e natura.
Un evento per appassionati e curiosi
Ogni proiezione inizierà alle 20:00 e si rivolge tanto agli esperti e sportivi, quanto ai semplici appassionati di storie vere, spettacolari e coinvolgenti. I film selezionati sono in lingua originale con sottotitoli in italiano.
Il Banff Film Festival è un’occasione per viaggiare con lo sguardo, esplorando il mondo attraverso le esperienze di chi ha scelto di vivere la natura senza compromessi.
Un tour tra Italia e Svizzera
La tappa varesina si inserisce all’interno di un tour che nel 2026 toccherà 43 città tra Italia e Svizzera, da Milano a Roma, da Bergamo a Lugano, portando la cultura della montagna in sale cinematografiche di tutto il paese.
