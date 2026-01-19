Il bilancio della Polizia Locale di Varese: 7mila chiamate, 47 Daspo e la caccia ai “furbetti” dei rifiuti

Anche nel 2025 la Polizia locale di Varese si conferma vicina ai cittadini e al servizio di una città più sicura. Alla Centrale operativa infatti sono arrivate oltre 7000 richieste di intervento, segno della costante fiducia che i cittadini ripongono negli agenti chiamati ad assistere i varesini nelle piccole o grandi criticità. Tra gli interventi effettuati nello scorso anno, la Polizia locale ha coordinato 90 richieste di TSO e ASO, numero in linea con il 2024 che evidenzia un assestamento nel costante aumento degli interventi per dinamiche complesse di rilevanza sanitaria riscontrati negli ultimi anni. Sono questi alcuni dei dati sull’attività svolta nel 2025, forniti all’indomani della ricorrenza di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale.

Di particolar rilievo si segnala l’attività svolta dai nuclei Antidegrado e Ispettivo che hanno coadiuvato i vari Reparti del Corpo nello svolgimento dei controlli istituzionali in materia di degrado urbano, inquinamento ambientale e reati contro il patrimonio, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di controllo posti ad inizio anno. L’attività di controllo, spesso affiancata anche a servizi coordinati con altre Forze di Polizia, ha determinato l’esecuzione di 209 controlli in materia di degrado urbano su segnalazione di cittadini e d’iniziativa (per accattonaggio molesto, per rumori molesti, per danneggiamenti vari, schiamazzi, vendite abusive, ubriachezza molesta, ecc.), la redazione di 47 ordini di allontanamento da strutture comunali (Daspo urbani). In relazione invece alle ordinanze anti alcol adottate nel 2025 i controlli hanno comportato l’accertamento di 55 violazioni.

La Polizia locale poi ha collaborato strettamente con le altre Forze di polizia per l’estrapolazione di filmati dal sistema di videosorveglianza comunale, strategici per indagini di polizia giudiziaria, per l’identificazione di autori di danneggiamenti o per la ricostruzione di sinistri stradali.

“I numeri sull’attività della Polizia locale nel 2025 dimostrano l’impegno quotidiano e la professionalità dei nostri agenti per garantire la maggior sicurezza in città – spiega l’assessore Raffaele Catalano – non si tratta di freddi numeri ma di un servizio reso alla cittadinanza che va dal controllo per una maggiore sicurezza stradale, su cui segnalo ancora numeri troppo alti di infrazioni che possono mettere in pericolo l’incolumità delle persone come ad esempio la guida in stato di ebrezza o il mancato rispetto dei semafori. A questo si aggiunge però una quotidiana attività di presidio del territorio in stretta sinergia con le altre Forze dell’ordine e i controlli per garantire serenità in spazi e locali pubblici. Il mio ringraziamento va dunque a tutti gli uomini e donne della Polizia locale”.

Nell’ambito del progetto Sicurezza Stazioni, in esecuzione dell’accordo fra i Comuni aderenti della Provincia di Varese, con Regione Lombardia, la Prefettura, RFI e l’agenzia per il TPL competente per territorio, si è operato con l’obiettivo di rafforzare, soprattutto in orari serali, la sicurezza delle stazioni ferroviarie e delle aree di accesso e fruizione delle linee urbane ed extraurbane, in supporto ai servizi già resi dalle forze di polizia già operanti sul territorio. Il Comune di Varese, in qualità di ente capofila, ha svolto 119 servizi da parte delle polizie locali aderenti al progetto e ben 686 ore/uomo di servizio che hanno sicuramente rafforzato la sicurezza nella fruizione delle aree attigue alle stazioni ferroviarie e nei nodi di interscambio tra le tratte degli autobus di linea o di interscambio con le tratte ferroviarie.

Si evidenzia poi la continua attività di collaborazione con l’intera cittadinanza, nell’ambito del progetto di sicurezza partecipata perseguito dall’Amministrazione comunale, che ha visto l’incremento dei gruppi di controllo del vicinato, ormai giunti a 10 e la costituzione di 23 gruppi di controllo di comunità commerciale, in esecuzione del progetto elaborato dall’Assessorato alla polizia locale in stretta collaborazione con l’Associazione Ascom di Varese.

“I numeri sulle attività denotano la passione e l’impegno di donne e uomini della Polizia Locale di Varese per la loro Città – dice il Comandante Claudio Vegetti – e devono essere il segno della sinergia che tutte le Forze di Polizia, statali e locali, mettono in campo ogni giorno per i loro cittadini, a salvaguardia loro e delle libere Istituzioni”.

Altri dati sulle attività della Polizia locale nel 2025:

GRANDI EVENTI E SICUREZZA PARTECIPATA

Nel corso dell’anno 2025 il Comando ha predisposto una serie di servizi istituzionali, coordinati anche dalle Autorità di pubblica sicurezza provinciale (Prefettura e Questura) o svolti in collaborazione con Regione Lombardia, che hanno visto il seguente impiego del personale in servizio:

Progetto “Varese Città Sicura 2025”: il progetto ha previsto il potenziamento dell’attività di contrasto del degrado urbano ed il rafforzamento dei controlli di polizia stradale. Tale progetto ha consentito anche l’organizzazione dei servizi in occasione di grandi eventi tra cui:

– la Tre Valli varesine e competizioni ciclistiche correlate

– le manifestazioni podistiche di natura competitiva

– le manifestazioni presso il Sacro Monte correlate all’anno giubilare

– il carnevale bosino

– l’attività ispettiva nell’area della Movida (49)

– i controlli di polizia stradale con pattuglie e servizi mirati per contrastare l’incidentalità stradale (294)

– i controlli antidegrado (52)

– l’Assistenza agli eventi organizzati nel periodo natalizio

In totale risultano effettuate, nel solo ambito progettuale, 649 pattuglie e 7.788 ore/uomo di servizio spesso svolte in stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine e nel coordinamento della locale Questura.

CONTROLLO PARCHI COMUNALI e AMBIENTE

L’attività programmata sul territorio ha previsto l’impiego costante di operatori di polizia locale nel controllo preventivo e repressivo sul corretto utilizzo delle aree verdi comunali e nella necessaria assistenza viabilistica per favorire i migliori flussi di circolazione in coincidenza di interventi stradali di particolare dimensione e rilevanza. I controlli eseguiti hanno interessato i parchi comunali con la pianificazione di 129 interventi di monitoraggio, 61 controlli per pulizia strade e 103 interventi per abbandono rifiuti.

Nell’ambito dell’attività della polizia ambientale, le azioni di controllo sono state sicuramente agevolate dall’utilizzo di foto-trappole poste sul territorio comunale che hanno consentito l’accertamento di 213 violazioni del Regolamento comunale d’Igiene o di polizia urbana per abbandono rifiuti non conforme alle disposizioni regolamentari e 17 di rilevanza penale; l’attività di polizia ambientale ha interessato anche la verifica di 53 segnalazioni di veicoli in stato di abbandono, perfezionata con la rimozione e demolizione di 33 veicoli.

PROGETTO MALPENSA

In esecuzione di un Accordo con il Comune di Ferno, sede dell’Aeroporto di Milano-Malpensa, SEA, Regione Lombardia e la Prefettura, si è operato ex art 9 della l.r. 6/2015 in sussidiarietà per una situazione di mancanza di operatori della polizia locale nei Comuni ove risulta ubicato l’aeroporto, per fronteggiare gravi problemi di viabilità nell’accesso all’aeroporto e per contrastare fenomeni di illegalità nelle attività di taxi ed autonoleggio.

CONTROLLI DI POLIZIA STRADALE

I servizi resi sono stati volti a garantire e rafforzare le migliori condizioni di sicurezza per l’utenza stradale (controlli velocità veicoli, rispetto semaforizzazioni, utilizzo cinture di sicurezza e telefonini, ecc.), a garantire le condizioni di miglior fluidità della circolazione stradale anche in occasione di cantieri stradali particolarmente importanti o di manifestazioni, nonché per garantire la fruizione degli spazi della sosta in modo ordinato ed alternato fra l’utenza.

Nel dettaglio si riportano le più frequenti violazioni spesso causa indiscussa di sinistrosità stradale o di particolare rilevanza per la sicurezza stradale, nonché di pregiudizio alla fluidità della circolazione.

– violazioni per eccesso di velocità, 4.801;

– violazioni segnali semaforici, 1.076;

– Guida con apparecchi telefonici o omesso utilizzo sistemi di ritenuta, 204;

– Guida in stato di ebrezza alcolica, 22;

– violazioni con revisione omessa/scaduta, 738;

– violazioni per assenza copertura assicurativa (art. 193 Cds), 204;

– violazioni nella ZTL o aree pedonali, 3.860;

– violazioni per soste su marciapiedi, 476;

– violazioni per sosta su attraversamenti pedonali, 565;

– violazioni su fermate autobus, 336;

– violazioni per soste in corrispondenza o prossimità di intersezioni, 652;

– violazioni per soste su stalli riservati ai disabili, 336;

– irregolarità nella guida di monopattini elettrici, 168;

– Guida senza patente o con patente scaduta (artt. 116 e 126 Cds), 37;

– sequestri o fermi amministrativi (artt. 213 e 214 Cds), 187;

– patenti ritirate, 67;

– rimozioni veicoli 305.

– A completamento dell’attività sanzionatoria espletata, si evidenzia che risultano istruiti 475 ricorsi al Prefetto e 133 ricorsi al Giudice di Pace.

Infortunistica stradale

L’attività svolta, all’interno delle funzioni di polizia stradale, ha determinato la rilevazione di 715 sinistri stradali (di cui 13 a Buguggiate e 3 a Lozza) e tra questi:

– 3 con esito mortale (pedone via Carcano, auto contro ostacolo fisso via Astico e perdita controllo veicolo via Carnia)

– 284 con lesioni

– 428 con danni solo alle cose

– Il reparto di Pronto Intervento, affidatario della maggior parte dei rilievi, ha poi predisposto posti di controllo preventivi all’incidentalità con 8.750 veicoli sottoposti a rilievi tecnici o documentali e 1250 interventi per criticità viabilistiche richieste da cittadini.

In relazione allo sviluppo dei dati statistici si segnala, come emerso dalle ricostruzioni dei sinistri stradali, l’accertamento ricorrente della sanzione per velocità pericolosa o comunque non commisurata alle condizioni ambientali in 250 rilievi, causa prevalente della sinistrosità unita alla mancanza della precedenza o a condotte imprudenti derivanti anche dalla distrazione alla guida, rilevata in ben 166 casi. Su 39 sinistri che hanno visto il coinvolgimento di pedoni, risultano rilevate 26 infrazioni a carico dei conducenti dei veicoli e 13 a carico dei pedoni; 21 sinistri hanno visto coinvolti monopattini o velocipedi, 59 (29 nel 2024) hanno registrato l’allontanamento del conducente senza comunicare i propri dati o con omissione di soccorso.

Su questi dati si sta soffermando l’analisi dell’ufficio sicurezza viabilistica in modo da poter meglio individuare le criticità stradali su cui programmare gli interventi di potenziamento della sicurezza della rete stradale e, nei casi derivanti dalla maggiore velocità dei veicoli, la maggior presenza delle pattuglie comandate ai servizi di polizia stradale.

ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEL TERRITORIO

Nell’ambito di questa attività rientra il riepilogo di tutte le altre attività prestate sul territorio, con particolare attenzione agli ambiti della sicurezza urbana, della polizia commerciale e della polizia giudiziaria che hanno comportato l’accertamento di 433 violazioni a Regolamenti Comunali o norme extra CDS.

Polizia Giudiziaria

L’attività suddivisa fra la polizia giudiziaria delegata e quella d’iniziativa (svolta anche con l’ausilio di personale in borghese), ha consentito di redigere 134 comunicazioni di reato alla Procura della Repubblica (di cui 20 conseguenti a sinistri stradali, 17 per reati ambientali/edilizi, 18 per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolico che comporta responsabilità penale, 7 per reati riconducibili alle fattispecie introdotte dal Codice rosso, ecc.) oltre a 53 indagini delegate.

Polizia Commerciale e Amministrativa

In seguito ad esposti in materia di polizia amministrativa ed alla programmata attività ispettiva negli insediamenti commerciali in sede fissa, nei vari mercati settimanali o nelle diverse forme di commercio su area pubblica, negli esercizi pubblici (bar, ristoranti, ecc.), nelle diverse articolazioni delle imprese artigianali (estetisti, parrucchieri, ecc.), risultano accertati e predisposti:

– 114 violazioni alle normative che regolamentano la materia commerciale riconducili alla legge regionale n. 6/2010, al T.u.l.p.s. e regolamenti comunali;

– 12 interventi congiunti con altre Forze di Polizia, ATS e VV.F, Ispettorato del Lavoro;

– 27 sequestri/rinvenimenti della merce posta in vendita in modo abusivo (in modo prevalente riconducibili a vendita abusiva di fiori da parte di cittadini extracomunitari);

– 54 controlli per nuovi insediamenti commerciali o produttivi, su segnalazione ufficio Suap comunale;

– 56 controlli per occupazioni suolo pubblico;

– 211 controlli per insediamenti mercati comunali;

– 700 ore di apertura presidio Sicurezza sito in piazza Repubblica.

– ATTIVITA’ FORMATIVA ED EDUCATIVA

In esecuzione di specifico obiettivo di coordinamento formativo regionale, il comando ha concluso l’organizzazione – con Polis Lombardia – di un corso base per agenti di polizia locale rivolto a 70 agenti dei Comandi della Provincia di Como, Varese e dell’area metropolitana di Milano. In modo analogo il Comando ha progettato ed organizzato un corso di tecniche di difesa con propri istruttori, ed ha organizzato ben 2700 ore di formazione al personale dipendente. Anche nel 2025 poi si sono svolti numerosi incontri con gli alunni di alcune classi di 11 istituti scolastici per la trattazione di tematiche sulla sicurezza stradale e sulla sicurezza urbana.