Il liceo Ferraris di Varese dedica i nuovi spazi agli ex studenti Chiara e Christian, alla prof Giusi e a Enrico Maria Alioli
Sabato 7 febbraio l’inaugurazione ufficiale dei nuovi ambienti scolastici, simbolo di memoria, cultura e comunità
Una ragazza, Chiara Celato, e un ragazzo, Christian Pallaro, entrambi ex studenti del Ferraris, il cui ricordo rimane vivo tra compagni e docenti. Una professoressa, Giusi Bergami, che ha lasciato un segno indelebile con la sua passione per la letteratura. Un benefattore, Enrico Maria Alioli, che ha scelto di sostenere la scuola e la cultura anche oltre la vita.
A queste quattro figure, tanto diverse quanto unite da un legame profondo con il liceo scientifico “Galileo Ferraris” di Varese, saranno intitolati i nuovi spazi scolastici che verranno inaugurati sabato 7 febbraio alle ore 11, grazie al contributo della Fondazione Enrico Maria Alioli.
Una scuola che si rinnova nel nome della memoria
L’inaugurazione, aperta alla comunità scolastica e cittadina, segnerà la presentazione ufficiale di:
- Spazio Alioli, dedicato alla figura di Enrico Maria Alioli e al suo impegno filantropico e culturale;
- La nuova Biblioteca “Giusi Bergami”, pensata come luogo di studio e ispirazione, nel ricordo dell’amata docente;
- Le aule “Chiara Celato” e “Christian Pallaro”, che porteranno ogni giorno con sé la memoria di due giovani studenti venuti a mancare troppo presto, ma sempre presenti nel cuore della scuola.
Un progetto educativo, affettivo e collettivo
I nuovi ambienti sono stati progettati per essere funzionali, accoglienti e inclusivi, con l’obiettivo di offrire agli studenti spazi migliori per apprendere, confrontarsi e crescere. Allo stesso tempo, ogni intitolazione è un gesto di memoria viva, che restituisce valore alle storie personali e costruisce un legame forte tra scuola e comunità.
«È con emozione che presentiamo questi nuovi spazi – ha dichiarato il dirigente scolastico Marco Zago – perché rappresentano non solo un ampliamento materiale del nostro liceo, ma anche un investimento nei valori della memoria, della gratitudine e dell’impegno educativo».
Il programma dell’inaugurazione
L’evento prevede saluti istituzionali, l’intitolazione ufficiale degli spazi, ringraziamenti e un momento conviviale finale. Un’occasione per celebrare non solo nuovi ambienti, ma soprattutto i legami umani che rendono la scuola un luogo vivo e significativo.
